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AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

25.10.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, doların yükselmesinin iyi bir şey olduğunu savunarak ihracatın yükseldiğini ve kurun yükselmesiyle rekor kırıldığını savundu

Dövizde yaşanan artış devam ederken AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci'nin canlı yayında yaptığı dolar açıklaması gündem oldu.

"DOLARIN YÜKSELMESİ İYİ BİR ŞEY"

Habertürk TV'de Kübra Par’ın sunduğu Enine Boyuna programında konuklar dolarda yaşanan artışı tartıştı. AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, doların yükselmesinin iyi bir şey olduğunu savunarak ihracatın yükseldiğini ve kurun yükselmesiyle ihracatta rekor kırıldığını savundu. Birinci, “Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyor ve rekor kırıyoruz. Arttıkça dolar bolluğu yaşanacak ve düşecektir. Belli bir seviyeye çekeceğiz. Bu günler sayılı” ifadelerini kullandı.

"İNSANIMIZ BİRÇOK ÜRÜNÜ ALMAKTA ZORLANACAK"

Saadet Partisi'nden avukat Bülent Kaya ise "Döviz artmaya devam ederse Türkiye ucuz iş gücü haline gelecek. İnsanımız telefondan, bilgisayara birçok ürünü almakta zorlanacak. AK Parti'nin Türkiye'yi bu krizden çıkarma şansı kalmadı." iddiasında bulundu.

"ALT VE ORTA SINIF ÇOK ETKİLENECEK"

Nagehan Alcı ise "Şu aşamada rezervlerimiz sağlam değil. Alt ve orta sınıf çok etkilenecek. Doların sürekli oynak olması yatırımcı ve vatandaş açısından Türkiye'yi cazip olmaktan çıkarıyor" iadelerini kullandı.

"PARA HAREKETLERİNİ VE ENFLASYONU MANİPÜLE EDEN DIŞ FAKTÖRLER DE VAR"

Nasuhi Güngör ise "Tek bir insan bile geçim zorluğu yaşıyorsa dünyanın her yerinde ve Türkiye'de bunun sorumlusu tabii ki iktidarlardır. Fakat para hareketlerini ve enflasyonu manipüle eden dış faktörler de var" dedi.

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Amerikan Doları AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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