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AK Parti'li Bostancı: İnfaz düzenlemesini en hızlı şekilde yapmaya çalışacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.09.2019 10:33 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "İnfaz düzenlemesi siyasi pozisyonlara göre değerlendirilecek bir konu değil.

AK Parti'li Bostancı: İnfaz düzenlemesini en hızlı şekilde yapmaya çalışacağız

Besti KARALAR-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "İnfaz düzenlemesi siyasi pozisyonlara göre değerlendirilecek bir konu değil. Bu konu ile ilgili bir değerlendirme yapıyoruz. Daha önce MHP'nin bu konuya ilişkin bir teklifi vardı. Geçen yıl verilmişti. Ona da baktık 'neler getiriyor?' diye. O çerçevede bir taslak var elimizde. Bu konuyu en hızlı şekilde yapmaya çalışacağız" dedi.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 1 Ekim'de açılacak olan TBMM'nin yeni yasamı yılının ilk gündem maddesinin Yargı Paketi olacağını söyledi. Bostancı, "Meclis açılır açılmaz ilk gündem maddemiz 'Yargı Paketi' olacak. O çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 'Yargı Paketleri' demek daha doğru olur, peş peşe yargı paketleri gelecek. İlk paket 38 maddelik bir paket. Muhalefet partileri ile görüşmelerimiz devam edecek. Olumlu yaklaşımlar var, katkılar var. Bunları kıymetli görüyoruz" diye konuştu.
İLK YARGI PAKETİNDE NELER VAR?
Naci Bostancı, Pazartesi günü Meclis'e sunulması beklenen ilk yargı paketinin detayları hakkında şu bilgileri verdi:
"Uzun tutukluluk sürelerine ilişkin bir düzenleme. Usul ekonomisi bakımından yargılamanın hızlı ve etkili olmasını sağlayıcı düzenlemeler. İstinaflara giden ve esasen Yargıtay'a gitmeyen 5 yılın altındaki cezalar için, bazı ceza başlıklarının Yargıtay’a giderek, yargıda yerleşmiş içtihatlar gözüyle bir daha bakılmasını temin etmek. Mesleğe giriş sınavlarına ilişkin, hukuk mensuplarına yönelik olarak bir merkezi sınav düzenlemesi, ondan sonra avukat-hakim-savcı olmalarını temin etmek. Avukatlara yeşil pasaport verilmesi ve hukuki faaliyetlerini sürdürürken, kolaylıkla yurt dışı bağlantılarını kullanma imkanı getiriliyor, ilk paket bu çerçevede bir paket. Meclis açıldıktan sonraki hafta Genel Kurul’a gelir. Çünkü ilk hafta komisyonda görüşülecek. Ümit ediyorum hızlı bir şekilde yasalaşır."
'İNFAZ DÜZENLEMESİNİ HIZLICA ÇIKARACAĞIZ'
Kamuoyunun beklediği 'infaz' düzenlemesinin ikinci pakette yer alacağını söyleyen Bostancı, şöyle konuştu:
"İnfaz düzenlemesi siyasi pozisyonlara göre değerlendirilecek bir konu değil. Bu konu ile ilgili bir değerlendirme yapıyoruz. Daha önce MHP'nin bu konuya ilişkin bir teklifi vardı. Geçen yıl verilmişti. Ona da baktık 'neler getiriyor?' diye. O çerçevede bir taslak var elimizde. Bunların yasalaşması için çok önemli hakkaniyete, adalete, vicdana, toplumsal teyide ihtiyaç duyan konularda herkesin desteğini aramak önemli. Çalışmalar tekamül ettiğinde, bunu da en hızlı şekilde yapmaya çalışacağız. O gün kamuoyunun önüne çıkarız ne yapacağımıza ilişkin. Bu günden bu konuyu konuşmak doğru değil. 'İnfaz' gibi meseleler beklenti doğuran konular. Konuşmaktan çok yapılması gereken işlerdir."
İnfaz düzenlemesini de ortak konsensüsle yapmak istediklerini kaydeden Bostancı, Meclis gündemine gelmeden detayları paylaşmayı çok doğru bulmadıklarını ifade etti.
'GÜMRÜK KANUNU'
Bostancı, yargı paketinin yanı sıra Meclis gündemine gelecek diğer konulara ilişkin de, "Gümrük Kanunu var. Gümrükteki bazı hukuki düzenlemeler içeren ve su ürünlerine yönelik bir çalışma var. Balıkçılık, avcılık çok önemli konular, uluslararası normlara uygun bir şekilde bu işlerin yürütülmesi çok önemli. Bir taraftan denizlerde balıkların tüketilmesinden, yanlış avcılıktan bahsediyoruz. Diğer taraftan amansız bir balık avcılığı devam ediyor. Bunu ayrıntılı bir şekilde düzenleyen ve paydaşların yaklaşımlarını da esas alan bir çalışma" dedi.
'NÖBETÇİ BAKAN, BU DÖNEM UYGULANACAK'
Bostancı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili, "Halkın taleplerini en kolay şekilde ilettiği milletvekillerinin, yürütmenin temsilcilerine ulaşabilmelerini temin edecek tarzda bir yöntemi geliştirmek istiyoruz. Bakanların Meclis’e gelmeleri ve belli periyodlarla, milletvekillerinin çeşitli konularda taleplerini almaları biçiminde bir yöntem düşünüyoruz. Başka türlü kontaklar vardı onlar devam edecek. Dolayısıyla 'nöbetçi bakan' uygulaması bu dönem uygulanacak. Bu konuyla ilgili hazırlanan rapor Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna intikal edecektir" diye konuştu.
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AK Parti'li Bostancı: İnfaz düzenlemesini en hızlı şekilde yapmaya çalışacağız

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