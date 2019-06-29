AK Parti'li Bostancı: Sistemi rehabilite etmek aklın gereğidir

Besti KARALAR- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1'inci yılı ile ilgili, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin bir çalışma yapılıyor. O bize daha nesnel bir fikir verecektir. Biz bunu bir siyasi mesele olarak görmeyiz. Sistemi rehabilite etmek aklın gereğidir. Rehabilite konusunda çalışmalar sürüyor" dedi.

AK Parti'li Bostancı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk 1 yılını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Sistem değişikliğiyle ilgili referanduma gidilirken, teorik planda tartışmalar yapıldığını hatırlatan Bostancı, "Temel yaklaşım şuydu; parlamenter sistem içerisinde etkin, hızlı bir şekilde yürütmenin hızlı çalışması mümkün olmuyor. Yürütme daha etkin bir şekilde yürüyor. Yasama, yürütme ve yargı birbirinden nispeten ayrılmış görünüyor. Diğer taraftan da Meclis, yasamaya ilişkin her tür müzakerenin yapıldığı temel konuların, yasaların konuşulduğu parlamento olma hüviyetini sürdürüyor. Bu hüviyeti daha da güçlendirmiş bir şekilde sürdürüyor" dedi.