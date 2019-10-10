AK Parti'li Bozkır: BM 75'inci Genel Kurul Başkanlığına aday gösterilmekten gurur duyuyorum

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanlığına, Türkiye adına aday gösterilmekten büyük bir gurur duyuyorum" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır başkanlığında, uluslararası sözleşme tekliflerini görüşmek üzere toplandı. Toplantının açılışında konuşan Bozkır, Suriye'ye yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın önemine değinerek, bu harekatın amacının bölgede terör örgütü unsurlarını temizlemek, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için yaşam alanı oluşturmak olduğunu kaydetti.

Bozkır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla BM 75’inci Genel Kurul Başkanlığına Türkiye adına aday gösterildiğini belirterek, "Ülkemiz ve milletimiz için bu çok önemli ve saygın göreve Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak aday gösterilmiş olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyorum" dedi.

Komisyon, daha sonra basına kapalı olarak uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tekliflerini görüştü.



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