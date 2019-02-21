AK Partili Budak'ın şehit edilmesi davası

HAKKARİ (AA) - 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Hakkari'den AK Parti 1. sıra milletvekil adayı olan Ahmet Budak'ın PKK'lı teröristlerce evinin balkonunda uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit edilmesine ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar S.T., M.Ç. ve tutuksuz yargılanan A.Ö, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Budak'ın yakınları ve avukatının da hazır bulunduğu duruşmaya diğer tutuksuz sanık E.Y. katılmadı.

Tutuklu sanıklar, savunmalarında atılı suçlamayı kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, S.T. ve M.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 12 Mart'a erteledi.

Sanıklar hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

