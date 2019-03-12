AK Partili Budak'ın şehit edilmesi davası

HAKKARİ (AA) - 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Hakkari'den AK Parti 1. sıra milletvekil adayı olan Ahmet Budak'ın PKK'lı teröristlerce evinin balkonunda uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit edilmesine ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar S.T, M.Ç ve tutuksuz yargılanan A.Ö. ile taraf avukatları katıldı.

Budak'ın yakınları ve avukatı ile tutuklu sanıkların yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmaya diğer tutuksuz sanık E.Y. katılmadı.

Tutuklu sanıklar, savunmalarında atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, S.T. ve M.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 27 Mart'a erteledi.

Sanıkların "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

