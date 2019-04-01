AK Partili Bülent Soylu’dan seçim açıklaması

Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı Bülent Soylu, seçim sonuçlarının netlik kazanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

AK Partili Soylu, yaptığı açıklamada, “31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ilçemize, ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Vatandaşlarımız demokratik haklarını kullanarak sandığa gitmiş ve gelecek 5 yıllarını belirleyecek seçimler için oylarını kullanmıştır. Menderes’imizde de hemşehrilerimizin kararına saygı duyuyoruz. Halkın kararının üstünde bir şey olamaz. 5 yıldır sevgi, saygı, samimiyetle Menderes’imizi geleceğe taşıyacak adımları attık. Yaptığımız her işte, hayata geçirdiğimiz her projede milletin menfaatinden yana tavır aldık. Verdiğimiz sözlerin hepsini tuttuk. Alnımız açık, başımız dik, vicdanımız rahat. Menderes’imize hizmet etmek benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı oldu. Dün nasıl vatandaşlarımızla bir ve berabersek, yarında olacağız.” ifadelerini kullandı.

