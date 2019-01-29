AK Partili Bülent Turan: Bu daha başlangıç! İYİ Parti ve CHP seçimden dökülecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK ve FETÖ'nün uzantılarıyla oluşturulan proje ittifakın, daha seçimleri göremeden karıştığını söyledi. "Aylardır belediye başkan adaylarını belirleyemeyen proje ittifakın büyük abisi CHP'de göz gözü görmüyor" diyen Turan, adı "kurultay partisi"ne çıkan, kendi içinde dahi istikrarı sağlayamayan CHP'de, Parti Meclisi toplantısının karıştığını belirtti. Yerel seçimin gözbebeği İstanbul'da, partinin il başkanlığı görevini yürüten Canan Kaftancıoğlu'nun, desteklediği isimler aday gösterilmeyince istifa ettiğini, sonra da istifasını geri aldığını hatırlatan Turan, seçime 2 ay kala tek başına böyle bir istifanın bile ana muhalefetin acziyetini gösterdiğini dile getirdi. "OYUN MU OYNUYORUZ?"



Durumun siyaset ciddiyetinden uzak olduğunun altını çizen Turan, "Vatan değil, kendi çıkarları peşinde koştuklarına bir kez daha esefle tanık olduk. Gece saatlerinde zehir zemberek sözlerle sosyal medya üzerinden istifa kararını açıklayan Kaftancıoğlu, sabah, bu kez yine sosyal medya aracılığıyla görevine devam edeceğini söyledi. Bu açıklamaların yeri sosyal medya mıdır? Oyun mu oynuyoruz? Muhtemeldir ki 31 Mart akşamı AK Parti'nin İstanbul'da alacağı zaferle, bu sefer kendi partisinden gelen baskıyla istifa etmek zorunda kalacak. Devam kararı sadece zaman kazandırdı." diye konuştu.

CHP'deki krizin bununla da bitmediğini savunan Turan, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın PM üyeliğinden, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın partisinden, CHP Sancaktepe İlçe Yönetim Kurulu, CHP Marmaris ilçe yönetimi ve CHP Menemen ilçe teşkilatının görevlerinden topluca istifa ettiklerine dikkati çekti. "BU KAFAYA APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ VERİLMEZ"



Turan, kurtuluş mücadelesi veren Gazi Mustafa Kemal'in partisinin, basiretsiz yönetim anlayışı yüzünden her bir taraftan döküldüğünü ifade ederek, "Allah korusun, bu yapı yarın eskaza ülkemizin yönetimine gelse bu memleketin hali nice olur? PM toplantısının kapısında 4 tane ambulans bekleten kafa, Bakanlar Kurulunu ancak yoğun bakımda yapar. Bu kafaya değil ülkeyi teslim etmek, apartman yöneticiliği verilmez." dedi. İYİ Parti'de de durumun farklı olmadığının altını çizen Turan, 24 Haziran'da aldığı yenilgiyi hazmedemeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, aynı lakayıtlıkla sosyal medya üzerinden istifa ettiğini duyurup "Aday olmayacağım." dediğini, ertesi gün de vazgeçtiğini anımsattı.