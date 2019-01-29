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AK Partili Bülent Turan: Bu daha başlangıç! İYİ Parti ve CHP seçimden dökülecek

SEÇİM HABERLERİ  | 29.01.2019 15:19 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP ve İYİ Parti'de yaşanan istifalara ilişkin, "Bu daha başlangıç. Asıl seçimden sonra dökülmeye başlayacaklar." dedi.

AK Partili Bülent Turan: Bu daha başlangıç! İYİ Parti ve CHP seçimden dökülecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK ve FETÖ'nün uzantılarıyla oluşturulan proje ittifakın, daha seçimleri göremeden karıştığını söyledi. "Aylardır belediye başkan adaylarını belirleyemeyen proje ittifakın büyük abisi CHP'de göz gözü görmüyor" diyen Turan, adı "kurultay partisi"ne çıkan, kendi içinde dahi istikrarı sağlayamayan CHP'de, Parti Meclisi toplantısının karıştığını belirtti.

Yerel seçimin gözbebeği İstanbul'da, partinin il başkanlığı görevini yürüten Canan Kaftancıoğlu'nun, desteklediği isimler aday gösterilmeyince istifa ettiğini, sonra da istifasını geri aldığını hatırlatan Turan, seçime 2 ay kala tek başına böyle bir istifanın bile ana muhalefetin acziyetini gösterdiğini dile getirdi.

"OYUN MU OYNUYORUZ?"

Durumun siyaset ciddiyetinden uzak olduğunun altını çizen Turan, "Vatan değil, kendi çıkarları peşinde koştuklarına bir kez daha esefle tanık olduk. Gece saatlerinde zehir zemberek sözlerle sosyal medya üzerinden istifa kararını açıklayan Kaftancıoğlu, sabah, bu kez yine sosyal medya aracılığıyla görevine devam edeceğini söyledi. Bu açıklamaların yeri sosyal medya mıdır? Oyun mu oynuyoruz? Muhtemeldir ki 31 Mart akşamı AK Parti'nin İstanbul'da alacağı zaferle, bu sefer kendi partisinden gelen baskıyla istifa etmek zorunda kalacak. Devam kararı sadece zaman kazandırdı." diye konuştu.

CHP'deki krizin bununla da bitmediğini savunan Turan, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın PM üyeliğinden, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın partisinden, CHP Sancaktepe İlçe Yönetim Kurulu, CHP Marmaris ilçe yönetimi ve CHP Menemen ilçe teşkilatının görevlerinden topluca istifa ettiklerine dikkati çekti.

"BU KAFAYA APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ VERİLMEZ"

Turan, kurtuluş mücadelesi veren Gazi Mustafa Kemal'in partisinin, basiretsiz yönetim anlayışı yüzünden her bir taraftan döküldüğünü ifade ederek, "Allah korusun, bu yapı yarın eskaza ülkemizin yönetimine gelse bu memleketin hali nice olur? PM toplantısının kapısında 4 tane ambulans bekleten kafa, Bakanlar Kurulunu ancak yoğun bakımda yapar. Bu kafaya değil ülkeyi teslim etmek, apartman yöneticiliği verilmez." dedi.

İYİ Parti'de de durumun farklı olmadığının altını çizen Turan, 24 Haziran'da aldığı yenilgiyi hazmedemeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, aynı lakayıtlıkla sosyal medya üzerinden istifa ettiğini duyurup "Aday olmayacağım." dediğini, ertesi gün de vazgeçtiğini anımsattı.

"BU DAHA BAŞLANGIÇ"

"Şimdi utanmadan vatandaşın karşısına geçip oy isteyecek. Daha kendi kararından dahi dönen, bir dediği diğer dediğini tutmayan genel başkana güvenilebilir mi?" sorusunu yönelten Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"HDP'nin, Kandil'den aldığı talimatla büyükşehirlerde aday göstermediğini ve böylece proje ittifakın bir parçası olduğunu 80 milyon görüyor. CHP, daha önce 'HDP'ye saldırı yapıldı' iddiasını savunan Şerdil Dara Odabaşı'yı Kadıköy'e aday gösterdi. Lice'de PKK'ya destek vererek, 'Diren Lice, Kadıköy seninle' gibi gaflete düşen bir isim. Yine CHP, 1980 darbesi sonrası Alparslan Türkeş'i ve yüzlerce ülkücüyü hapse atarak idamlarını isteyen Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer'i İzmir'e aday gösterdi. Nurettin Soyer'in 1980 darbesinde ülkücü camiaya yaptıkları ve idam kararı istediği ortada. 'Bu suç oğlunu bağlamaz.' Doğru, lakin Tunç Soyer’in babasının yaptığı haksızlığı eleştirmek yerine ona destek çıktığı da gerçek. Kendisinin sicili sadece bununla sınırlı değil, Hendek operasyonlarında çukur kazan, kamyonlarla siper oluşturan Sur Belediyesine destek veren, HDP mitinglerinde ön saflarda yer alan biri aynı zamanda. CHP uzun zamandır HDP'nin vagonu olarak hareket ediyor. İYİ Parti de bu trenin bir vagonu oldu. İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Aksal partisinin bu birlikteliğine şahit oldu ve istifa etti. Keza, İYİ Parti kurucularından Cezmi Polat da istifa etti. İYİ Parti'den de CHP'den de istifa haberleri geliyor. Bu daha başlangıç. Asıl seçimden sonra dökülmeye başlayacaklar. CHP'nin terör destekçisi adaylarını destekleyerek, 'HDP ile birlikteliğimiz yok' diyerek milletin aklı ile alay ediyorlar. Atatürk'ün partisi artık yerini Kandil'in sözcülüğüne, temsilciliğine bıraktı. Milliyetçi kesimin oylarına talip olanlar da bu kirli birliktelikte yer alarak kendilerine oy verenleri dipsiz bir çukura sürüklüyorlar. Ümit ediyorum CHP ve İYİ Parti tabanı gerekli siyasi refleksi gösterecektir. Kimse milletin aklıyla alay etmesin. Yine aziz milletimizin feraseti, Türkiye üzerine kurulan oyunları bozacak, AK Parti ile kutlu yürüyüşüne devam edecektir. Proje ittifaklar, proje yapılar ise kendilerinden öncekiler gibi savrulup gidecektir."

AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bize ne partilerden istifalardan Türkiye dökülüyor beyefendi. Birbirinizle uğraşacağınıza ülkeyle ilgilenin biraz.
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