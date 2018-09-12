AK Partili Bülent Turan'dan dikkat çeken sözler: Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları

Elma bahçelerini ve elma hasadı dönemini yerinde inceleyen Turan, üreticilerle görüşüp sorunlarını dinledi. Bu sırada elma üretici Ramiz Güçlü'nün kızı Seçil Güçlü, Turan'a elma ikramında bulundu. Güçlü, "Bülent beyi basından tanıyorum. Kendisini karşımda görünce tek geçim kaynağımız olan elmayı ikram ettim" dedi.
'BIRAKIN KRİZİ, ÇALIŞAN İNSAN EMEĞİNİN KARŞILIĞINI BULUYOR'
Bayramiç ilçesinin yanı sıra köyleri de ziyaret eden Turan, " Çanakkale'mizin her köşesi farklı bir kıymet, farklı bir marka. Bayramiç meyvede bambaşka bir marka. Şu an elma sezonunun başladığı dönem. Biz elma hasadı için Bayramiç'e geldik, köylülerimiz ile görüştük. Bize elma hediye ettiler. Onları yerinde tadına bakarak değerlendirdik. Tabi en keyiflisi ise bu sene ürünümüzün çok daha kıymetli olması, çok daha üretimin fazla olması ve fiyat pazarının canlı olması. Ümit ediyorum hasat bu sene çok daha canlı olacak. Çok daha ekonomik karşılığını bulacak. Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları. Tam aksine üreten insanların nasıl karşılık bulacağını bu dönem olacak elma hasadında göreceğiz. Türkiye'nin yüzde 6 oranında elma ihtiyacını karşılayan Bayramiç için hasat döneminin üreticimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
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