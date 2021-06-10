AK Partili Bülent Turan'dan Süleyman Soylu açıklaması

Habere ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Bülent Turan, "'15 milletvekili rahatsızlıklarını parti yönetimine iletti, Bülent Turan’ın konuyla ilgili görev üstlendiği' kulis bilginiz doğru değil." ifadelerini kullandı.

"AK Parti her zaman hukuktan, adaletten ve hakkaniyetten yana olmuş; suç örgütleriyle kıyasıya mücadele etmiş bir siyasi harekettir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da durduğu yer burasıdır." diyen Turan açıklamalarına şöyle devam etti:

Bu mücadeleyi yürütecek olan şüphesiz devletin ilgili birimleridir. Haberinize konu iddialar adalete intikal etmiş konulardır. Ayrıca Sayın Bakan her türlü iddianın araştırılması için bizzat kendisi savcılara müracaat etmiştir. Kanaatimiz dedikodu ve söylentinin ötesinde hukuka tekabül eden hususların her bakımdan açığa çıkartılacağı ve kamu vicdanını tatmin edecek şekilde herkesle paylaşılacağı yönündedir. Hukuk devleti anlayışı esasında her türlü şüphenin açığa çıkartılmasının önemi her türlü takdirin üzerindedir.

Ancak unutmayalım ki adaletin tesis edilebilmesinin bir gereği de dedikodu ve söylenti ile siyasal mühendislik yapma girişimlerinin önünün alınmasıdır. Bu hususlara dikkat etmek kanaatimizde sadece siyasilerin değil tüm kesimlerin görevidir.

Bu konuda basını sorumluluğu, ilkeli ve objektif haberlerle kamuoyunu bilgilendirmesinin kıymetli olduğu kanaatindeyim.

Basın ilkeleri çerçevesinde, haberinizin bu anlayışla yeniden değerlendirilmesini dilerim.

“15 mv rahatsızlıklarını parti yönetimine iletti”, “B.Turan’ın konuyla ilgili görev üstlendiği” kulis bilginiz doğru değil. @bbcturkce



AK Parti her zaman hukuktan, adaletten ve hakkaniyetten yana olmuş; suç örgütleriyle kıyasıya mücadele etmiş bir siyasi harekettir…

???? https://t.co/qJMqxIupNk pic.twitter.com/UoFAFG6ZFe — Bülent TURAN (@turanbulent) June 10, 2021



