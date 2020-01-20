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  4. AK Partili Burhan Kuzu'dan dikkat çeken iddia: Saldırı altındayım

AK Partili Burhan Kuzu'dan dikkat çeken iddia: Saldırı altındayım

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 22:07 | Son Güncelleme

AK Parti kurucularından ve eski milletvekillerinden Burhan Kuzu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kuzu paylaşımında bir çete tarafından Twitter üzerinden saldırı altında olduğunu belirterek "Twitter hesabımı kısa bir süreliğine kullanmama kararı aldım. Emniyet güçlerimiz bu alçak çeteyi en kısa sürede çökertecek." ifadelerini kullandı.

AK Partili Burhan Kuzu'dan dikkat çeken iddia: Saldırı altındayım

Sosyal medyayı etkin kullanımıyla tanınan ve sıklıkla paylaşımlarda bulunan AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak Twitter hesabını bir süre kullanmayacağını duyurdu.

İşte Burhan Kuzu'nun o paylaşımı:

"Bir çete tarafından Twitter’da yoğun bir saldırı altındayım. Twitter hesabımı kısa bir süreliğine kullanmama kararı aldım. Emniyet güçlerimiz bu alçak çeteyi en kısa sürede çökertecek. Beni özleyeceğinizi biliyorum. Görüşmek üzere"


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Anahtar Kelimeler:
Burhan Kuzu ak parti sosyal medya Twitter

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