AK Partili Burhan Kuzu'dan dikkat çeken iddia: Saldırı altındayım

Sosyal medyayı etkin kullanımıyla tanınan ve sıklıkla paylaşımlarda bulunan AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak Twitter hesabını bir süre kullanmayacağını duyurdu.

İşte Burhan Kuzu'nun o paylaşımı:

"Bir çete tarafından Twitter’da yoğun bir saldırı altındayım. Twitter hesabımı kısa bir süreliğine kullanmama kararı aldım. Emniyet güçlerimiz bu alçak çeteyi en kısa sürede çökertecek. Beni özleyeceğinizi biliyorum. Görüşmek üzere"

Bir çete tarafından Twitter’da yoğun bir saldırı altındayım. Twitter hesabımı kısa bir süreliğine kullanmama kararı aldım. Emniyet güçlerimiz bu alçak çeteyi en kısa sürede çökertecek. Beni özleyeceğinizi biliyorum. Görüşmek üzere — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) January 20, 2020



