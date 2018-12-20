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AK Partili Cahit Özkan Fransızca konuşunca, CHP'liler 'Oooo' dedi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2018 14:38 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın TBMM'deki torba yasa görüşmeleri sırasında yaptığı konuşma Genel Kurul salonunda renkli anların yaşanmasına neden oldu.

TBMM’de bütçe görüşmeleri devam ederken bugün yapılan oturumda AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın Fransızca konuşması üzerine ilginç anlar yaşandı.

Torba kanun teklifi esnasında Özkan’ın Fransızca “La séparation de pouvoir” (kuvvetler ayrılığı) demesi üzerine CHP sıralarından gülüşmeler ve ‘Oooo’ sesleri yükseldi.

Özkan’ın, “İşte, vatandaşımızın arasında bize gelen talepleri kanun teklifi hâline getirerek, işte, sizin içinde bulunduğunuz Parlamentoda yasama faaliyetine dönüştürüyoruz. Evet, kuvvetler ayrılığı var. Hangi dilde konuşayım? ‘La séparation de pouvoir’ (kuvvetler ayrılığı)” dediği konuşması AK Parti sıralarında da gülüşmeler ve alkışlarla karşılandı.

Cahit Özkan da CHP sıralarından gelen tepkiye ‘Oooo ya…” diye cevap verdi.

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ak parti Fransızca TBMM CHP Cahit Özkan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hep tiyatro hep. bunlar burada böyle kavga ediyor meclısten çıkınca oooo hadi yemeğe gidelim gezelim.. hayat size güzel 20 30 bin tl maaş bedava ev araba, sosyal statü ohhh. çoluğu çocuguda bişey oluyor tabi bunların. en kötü ihtimalle bir bakanlığa şef oluyor. (bütün partiler için diyorum sadece akpyi değil ) bende 5 yıl üniversite okuyayım iş bulamayayım.
TBMM nin kayıtlarında fransızca biliyor yazmıyor. Hava atmak için 1 kelime öğrenmiş.
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