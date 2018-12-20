AK Partili Cahit Özkan Fransızca konuşunca, CHP'liler 'Oooo' dedi!

TBMM’de bütçe görüşmeleri devam ederken bugün yapılan oturumda AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın Fransızca konuşması üzerine ilginç anlar yaşandı.

Torba kanun teklifi esnasında Özkan’ın Fransızca “La séparation de pouvoir” (kuvvetler ayrılığı) demesi üzerine CHP sıralarından gülüşmeler ve ‘Oooo’ sesleri yükseldi.

Özkan’ın, “İşte, vatandaşımızın arasında bize gelen talepleri kanun teklifi hâline getirerek, işte, sizin içinde bulunduğunuz Parlamentoda yasama faaliyetine dönüştürüyoruz. Evet, kuvvetler ayrılığı var. Hangi dilde konuşayım? ‘La séparation de pouvoir’ (kuvvetler ayrılığı)” dediği konuşması AK Parti sıralarında da gülüşmeler ve alkışlarla karşılandı.

Cahit Özkan da CHP sıralarından gelen tepkiye ‘Oooo ya…” diye cevap verdi.

