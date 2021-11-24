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AK Partili Çakır: "Helalleşme kavramıyla Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyaset tarzı uyuşmuyor"

24.11.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Partili Çakır: "Helalleşme kavramıyla Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyaset tarzı uyuşmuyor"

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, "Helalleşme kavramıyla Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyaset tarzı uyuşmuyor." dedi.

Çakır, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, öğretmeni Hakkı Atila başta, bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladığını kaydetti.​​​​​​​ Çakır, görevini yaparken şehit olan öğretmenlerin yanı sıra Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit düşen Binbaşı Mete Yıldırım'a Allah'tan rahmet diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun birdenbire acıların farkına varıp "helalleşme" yolculuğuna çıkmasının ilginç olduğunu belirten Çakır, "Mevzu güvensiz, yalana sarılmış, her türlü iftiraya hazır biri olunca, hakikati ve gerçek niyeti anlıyorsunuz. Kılıçdaroğlu’nun 'helalleşme' düşüncesindeki esas sorun, mecburi bir değişim imajı çizip CHP'nin geçmişini pirüpak yapmak ve 2023 seçimlerine doğru yeni bir CHP profili ortaya koymak istemesidir." diye konuştu.

Meselenin mazlumlardan helallik almak ya da gönüller kazanmak olmadığını ifade eden Çakır, "Mesele, 'Bakın, size zulmeden CHP artık değişti' imajı çizerek bukalemun siyasetiyle hareket etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çakır, CHP'nin, "başörtüsü zulmü, katsayı despotluğu, imam hatip düşmanlığı, 28 Şubat ortaklığı, HDP ve Selahattin Demirtaş seviciliği" gibi milletin yüreğini kanatan her acıda, her kederde izi olduğunu ifade etti.

CHP'nin "helalleşme"yi tezkereye hayır oyu verirken, şehit yakınlarına küfredenlere ses çıkarmazken, 15 Temmuz'a darbe girişimine "kontrollü" diyerek şehit yakınlarını üzerken düşünmesi gerektiğini belirten Çakır, "Ama siz düşünmezsiniz, çünkü bu helalleşme de adalet yürüyüşü gibi sizin yeni bir oyununuz, yeni bir planınız." dedi.

Çakır, "helalleşme" kavramıyla Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar yaptığı ve ortaya koyduğu siyaset tarzının uyuşmadığını dile getirerek, her tarafı çürümüş bu iki yüzlü Kılıçdaroğlu siyasetine gereken cevabın 2023'te millet tarafından verileceğini söyledi.

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