HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Parti'li Çam Malatya'da depremzedeleri ziyaret etti:

AK Parti'li Çam Malatya'da depremzedeleri ziyaret etti:

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2020 20:49 | Son Güncelleme

"Dışarıdan hasar yokmuş gibi görünüyor ama evleri yıkılacak çok kişi var, bunun için bize çok iş düşüyor. Aslında işimiz bundan sonra başlıyor"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya'daki evleri hasar gören depremzedeleri ziyaret etti.

Kale ilçesindeki Bent, Battalgazi ilçesindeki Düzyol ve Bulutlu mahallelerindeki evleri hasar gören depremzedelere ziyarette bulunan Çam, daha sonra Battalgazi Belediyesinin toplantı salonunda AK Parti'li kadınlarla bir araya geldi.

Çam, yaptığı konuşmada, depremzedelerin yaralarını sarmak için devletin ve milletin destek olduğunu söyledi.

Devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirten Çam, şöyle konuştu:

"Allah'a şükürler olsun. Bu kadar büyük bir depremde enkaz ve yıkılan evlerin az olması, vatandaşlar içinden çıktıktan sonra o binaların çok hasarlı olduğunun fark edilmesi, bizim için şükredilecek bir durum. 6,8 çok ciddi bir deprem. Dışarıdan hasar yokmuş gibi görünüyor ama evleri yıkılacak çok kişi var, bunun için de bize çok iş düşüyor. Aslında işimiz bundan sonra başlıyor.

Depremi yaşayan sizler, kendi yaralarınızı sarmaya fırsat bulamazken vatandaşların yaralarını sarmak için sahada olacaksınız."

Çam'a ziyaretlerinde AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve bazı partililer eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
PARTNER Manuş Baba'ya şok! Manuş Baba'ya şok!
Kanal İstanbul hamlesi! Tüm detayları anlatıldıKanal İstanbul hamlesi! Tüm detayları anlatıldı
Anahtar Kelimeler:
ak parti deprem Lütfiye Selva Çam Malatya

En Çok Okunan Haberler

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Başkan Kartoğlu ve ailesi 5 saat alıkonuldu

Başkan Kartoğlu ve ailesi 5 saat alıkonuldu

Öğrenci burslarıyla ilgili flaş açıklama

Öğrenci burslarıyla ilgili flaş açıklama

Okulda skandal görüntü! Öğretmen hakkında harekete geçildi

Okulda skandal görüntü! Öğretmen hakkında harekete geçildi

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Erdoğan'ın müjdesi sonrası Mahmud'un ilk sözleri bu oldu!

Erdoğan'ın müjdesi sonrası Mahmud'un ilk sözleri bu oldu!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Diğer Haberler
İletişim Başkanlığı, Kanal İstanbul projesine ilişkin detayların yer aldığı internet sitesi açtı

Kanal İstanbul hamlesi! Tüm detayları anlatıldı

Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert tepki!

Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert tepki!

MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama

MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem vergileriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem vergileriyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu! Ioannis Lagos hakkında harekete geçildi

Bakan duyurdu: Harekete geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.