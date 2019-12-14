HABER

AK Parti'li Canbey "Yılın Fotoğrafları"nda oyunu "Milliler"den yana kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.12.2019 17:15 | Son Güncelleme

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması'nda "Millilerden asker selamı", "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" ve "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" başlıklı fotoğraflara oy verdi

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TBMM Genel Kurulunda devam eden 2020 yılı bütçe görüşmeleri sırasında AA Parlamento Editörlüğünü ziyaret eden Canbey, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2019'a damga vuran olayları yansıtan fotoğrafları inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Canbey, "Spor" kategorisinde oyunu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu maçında futbolcuların asker selamının yer aldığı "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraftan yana kullandı.

"Yaşam" kategorisinde Suriye'deki iç savaşta sağ bacağını kaybeden, sırtına isabet eden mermiyle yaşamını sürdürmek zorunda kalan Munzır Nezze'in doğuştan el ve bacakları olmayan oğlu Mustafa'yı havaya kaldırdığı anı yansıtan "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" başlıklı fotoğrafı seçen Canbey, "Haber" kategorisindeki oyunu, Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırdığı Tel Halaf bölgesinde bir çocuğa şeker ikram ettiği sırada çekilen "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafa verdi.

Mustafa Canbey, bir asırdır Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının, kuruluşundan bu yana yurt içi ve dışında "Türkiye'nin gururu" olduğunu söyledi.

Fotoğrafın belge özelliği taşıdığını, toplumsal bilinç oluşturmadaki rolünün yadsınamayacağını belirten Canbey, bu anlamda Anadolu Ajansının önemli bir iş yaptığını vurguladı.

Canbey, eski bir gazeteci olarak Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Büyük emekler harcanarak çekilen fotoğrafların hepsi çok güzeldi, keşke birden fazla fotoğraf seçebilseydim." dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'prezervatif' tartışmasıMersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'prezervatif' tartışması
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: "Bütçe hakkına sahip çıkmalıyız"HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: "Bütçe hakkına sahip çıkmalıyız"
28. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi28. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi
Anahtar Kelimeler:
AK Parti'li Canbey

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'e AK Parti'den sert yanıt!

Meral Akşener'e AK Parti'den sert yanıt!

Fahriye Evcen oğlu Karan'ın yüzünü gösterdi

Fahriye Evcen oğlu Karan'ın yüzünü gösterdi

Feci kaza! Tren, otomobili biçti...

Feci kaza! Tren, otomobili biçti...

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı

Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı

MHP'li Yalçın'dan Abdullah Gül'le ilgili dikkat çeken ifadeler

MHP'li Yalçın'dan Abdullah Gül'le ilgili dikkat çeken ifadeler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Diğer Haberler
Bülent Arınç'tan Davutoğlu öncülüğünde kurulan Gelecek Partisi'yle ilişkin açıklama

Arınç'tan Gelecek Partisi ile ilgili flaş açıklama

MHP'den Gelecek Partisi'yle ilgili çok sert açıklama! Abdullah Gül'le ilgili dikkat çeken ifadeler

MHP'li Yalçın'dan Abdullah Gül'le ilgili dikkat çeken ifadeler

Davutoğlu ve Babacan'a 'vekil veririm' diyen Akşener'e AK Parti'den sert yanıt

Meral Akşener'e AK Parti'den sert yanıt!

TBMM Genel Kurulu’nda 'tek adam' tartışması

Tansiyon bir anda yükseldi! Meclis'te 'tek adam' gerginliği

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'Otur işine bak' sözlerine yanıt: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan AB'ye 'Libya mutabakatı' tepkisi

Dışişleri'nden AB Konseyi'ne sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.