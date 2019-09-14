AK Parti'li Canikli: 8 yılda yapılmayan zammı İmamoğlu 1 günde yaptı

ANKARA, (DHA)- AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ilk icraatlarından birisi İstanbul halkının ekmeğiyle oynamak oldu. AK Parti dönemlerinde ekmeğe 8 yılın toplamında yapılmayan yüzde 40'lık zam CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından 1 günde yapıldı" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, 'İstanbul Halk Ekmek' zammını yazılı açıklama yaparak değerlendirdi. Canikli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, ekmeği, sütü ve suyu bedava yapacağının vaadinde bulunduğunu, gelir gelmez 'Halk Ekmek' ürünlerine yüzde 40 zam yaptığını kaydetti. Canikli, şöyle dedi:

"Bu tam bir CHP klasiği aslında. Koltuğu ele geçirmek için yerine getiremeyecekleri vaatlerde bulunuyorlar. Sonra hepsini unutuyorlar. Kamuoyu, özellikle gençler CHP’li Ekrem İmamoğlu sayesinde CHP’nin bu yüzünü görme imkanı buldu. 25 yıllık AK Parti döneminde ekmek gerçekten halkın ekmeği idi. Halk Ekmek sayesinde, dar gelirli İstanbullu ucuz ve kaliteli ekmeğe ulaşma imkanı buldu. Halk Ekmek uygulaması aynı zamanda kapsamlı ve etkili bir sosyal projeydi. Halk Ekmek olmasaydı İstanbul'da ekmeğin fiyatı iki katına çıkardı. Halk Ekmek piyasayı regüle etti ve ekmeğin fiyatının yükselmesini engelledi. Halk Ekmek, ekmek piyasasında oligopol ve tekelci yapıların oluşumunun önünü kesti. CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun amacının sadece zam yapmak olduğunu sanmıyorum. Nihai hedefi Halk Ekmek'i kapatmaktır. Önce ekmek fiyatları insafsız ve ölçüsüzce yükseltilerek Halk Ekmek'in ürünlerine olan talep azaltılacak. Sonra da 'Halk Ekmek ürünlerini kimse almıyor' diye kapısına kilit vurulacak. Yani kapatılacak."

'SOĞAN VE PATATESTE YAŞANANLARI UNUTMADIK'

Canikli, Halk Ekmek ürünlerine CHP’li Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan yüzde 40 oranındaki zammın, piyasadaki diğer ekmek üretenlerin de ekmek fiyatlarını artırmalarının önünü açacağını, onların zam taleplerine zemin hazırlayacağını vurguladı. Canikli, şöyle devam etti:

"Ekmek fiyatları bu nedenle artınca AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef gösterecekler. Bunlarda Bizans oyunu bitmez. Bu değerlendirmeler hayal ürünü şeyler değil. Benzer oyunlar Türkiye’de sahnelendi. Seçimin hemen öncesinde soğan ve patateste yaşananları unutmadık.

Bugün pazarda 1.5-2 lira olan patates ve soğanın fiyatı seçim öncesinde, seçmenin siyasi tercihini etkilemek amacıyla 10 liraya kadar yükseltildi. Tarım ürünlerinin arz ve talep miktarının fiyat esnekliğinin 1’den büyük olması kuralından yola çıkılarak soğan ve patatesler depolarda bekletilerek çürütüldü. Bu yolla arz miktarları, denge talep miktarlarının altına düşürülünce soğan ve patates fiyatları patladı. Bunlara tavsiyem, benzer oyunlarınız deşifre edildiği için bir daha başaramazsınız, boşuna denemeyin."

