HABER

AK Parti'li Canikli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2019 11:21 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Büyük dönüş yürüyüşü gösterileri", "Çamlıca'da Kandil akşamı" ve "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflara oy verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Canikli, "haber" kategorisinde "Büyük dönüş yürüyüşü gösterileri" isimli fotoğrafa oy verdi.

Canikli, "yaşam" kategorisinde tercihini "Çamlıca'da Kandil akşamı" isimli fotoğraftan yana kullanırken, "spor" kategorisinde ise "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafı oyladı.

İnanması güç ama... Burada ölmek yasak! İnanması güç ama... Burada ölmek yasak!
Trump, 4 Şubat 2020’de ulusa sesleniş konuşması yapacakTrump, 4 Şubat 2020’de ulusa sesleniş konuşması yapacak
TBMM Genel Kurulu, 2020 bütçesi için toplandı (5)TBMM Genel Kurulu, 2020 bütçesi için toplandı (5)
Anahtar Kelimeler:
Yılın Fotoğrafları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli Anadolu Ajansı (AA)

En Çok Okunan Haberler

İBB önündeki protestocular İmamoğlu'yla görüştü: İsterseniz soğukta yatabilirsiniz

İBB önündeki protestocular İmamoğlu'yla görüştü: İsterseniz soğukta yatabilirsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu başladı

Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu başladı

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Yerli otomobilde yeni gelişme!

Yerli otomobilde yeni gelişme!

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2020 bütçesi mesajı!

Erdoğan'dan 2020 bütçesi mesajı!

Son dakika: 2020 yılı bütçesi Meclis’te kabul edildi

2020 yılı bütçesi Meclis’te kabul edildi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'ye 'yaptırım' tepkisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'yaptırım' tepkisi

Meclis'te ikramlar yarıştı! Maraş dondurması ve Adıyaman çiğ köftesi...

Meclis'te ikramlar yarıştı!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'fayton' açıklaması: Elektrikli araçlar geliyor

İmamoğlu'ndan 'fayton' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Yaptırımlarımız olacaktır

Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Yaptırımlarımız olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.