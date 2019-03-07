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AK Partili Canikli: Ekonomide yaşanan dalgalanmaların etkisi çok yakında giderilecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 15:40 | Son Güncelleme

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Gaziantep'te 'Türkiye Ekonomisi Güncel Durum Değerlendirmesi' konulu toplantıda, ekonomide yaşanan dalgalanmaların etkisinin çok yakında giderileceğini söyledi.

AK Partili Canikli: Ekonomide yaşanan dalgalanmaların etkisi çok yakında giderilecek

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Gaziantep'te 'Türkiye Ekonomisi Güncel Durum Değerlendirmesi' konulu toplantıda, ekonomide yaşanan dalgalanmaların etkisinin çok yakında giderileceğini söyledi.
Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) ev sahipliğinde GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıya; AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin yanısıra AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Ahmet Ünverdi ve sanayiciler katıldı.
'Türkiye Ekonomisi Güncel Durum Değerlendirmesi' konulu toplantıya katılan AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, sanayiciler için önemli desteklerde bulunacaklarını açıkladı. Son aylarda ekonomide ve dövizde yaşanan dalgalanmalara da değinen ve tek amaçlarını zarar gören sanayiciye destek vermek olduğunu dile getiren Canikli, "Geçtiğimiz yılın Temmuz-Ağustos aylarında başlayan ve 2019 yılının ilk aylarına kadar devam eden dalgalanmalı bir süreç yaşadık. Bu süreçte döviz piyasasında da birtakım hareketlenmeler yaşanmasına neden oldu. Ama son dönemde bu dalgalanma da büyük oranda sakinleşti. Bu fırtına döneminde sanayicimiz ciddi bir mücadele içerisine girdi. Tabi bu dalgalanmalar sonrasında sanayimizin bir fotoğrafını çekmek, kimse herhangi bir zarar gördü mü görmedi mi, görmüşse bunu belirlemek için gereken her şeyi yapacağız. Bu hedefle bu çalışmaları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
'SORUNLARI SANAYİCİ İLE GÖRÜŞEREK ÇÖZMEK İSTİYORUZ'
Ekonomide yaşanan sıkıntıları düzeltmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan ve asıl amaçlarının sorunları sanayicilerle birebir çözmek olduğunu belirten Canikli, "Ekonomiyi düzeltmeye yönelik masa başında birtakım çalışmalar yapılıyor. İş adamlarımızın, sanayicilerimizin, temsilcilerimizin sorunları Ankara'ya intikal ettiriliyor. Bu süreç elbette önemli ama her şeyden önemlisi bu sorunların doğrudan üretim yerlerinde, üretimi yapan arkadaşların bizzat kendileriyle sorunlarını görüşmek değerlendirmek ve oradan alınan ilk ağızla, kaynakla sonuca ulaşmak çok daha verimli ve çok da etkili olacaktır. Geçmişte 250 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli finans paketinin uygulanmasında da görmüştük. Şimdi de yine aynı mantıkla üretim ve sanayinin sorunlarını yerinde görmek amacıyla buradayız. İnşallah bunları ayrıntılı görüşüp düzelteceğiz" dedi.
GAZİANTEP'TEN 180 ÜLKEYE İHRACAT
Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise, "Ekonomide yaşanan son gelişmeleri istişare edeceğimiz toplantımızda sorunlara çözüm yolları arayacağız. Ayrıca Türkiye ekonomisi güncel durum değerlendirmesi sanayi üretim ve istihdam gücüyle Türkiye'nin altıncı büyük şehri olan Gaziantep, şu an itibarlı dünyanın 180 ülkesine ihracat yapmaktadır. 2018 yılını 7 milyar dolar ihracatla kapatan Gaziantep, 2019 yılının ilk iki ayında ise Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat yapma becerisini göstermiştir. Geçen yıl 7 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Gaziantep 5 milyar dolar da ithalat yaparak bu anlamda da ithalatımızın ihracatımızı karşılama oranı üst seviyelerde olmuş ve Türkiye'de beşinci olarak dikkat çekmiştir. Gaziantepli sanayiciler olarak bizler Dünya'da Türkiye, Türkiye'de Gaziantep düsturuyla şartlar ne olursa olsun çarkı döndürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ve açıklamaların ardından toplantının ikinci kısmı basına kapalı olarak gerçekleştirilirken, yapılması gerekenler ve alınması gereken önlemlerle ilgili genel değerlendirmelerde bulunuldu.

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AK Partili Canikli: Ekonomide yaşanan dalgalanmaların etkisi çok yakında giderilecekAK Partili Canikli: Ekonomide yaşanan dalgalanmaların etkisi çok yakında giderilecek

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