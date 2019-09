AK Partili Canikli:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, "İmam hatipler kapatılmamış olsaydı 15 Temmuz hain darbe girişimi ortaya çıkmazdı. Çünkü onu yapacak olan altın kuşak, altın gençlik imam hatip okullarında bağımsız özgür Müslüman olarak ortaya çıkacaktı” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, “Önder Gençlik Buluşması Programı” kapsamında Aksaray’a geldi. Aksaray Anadolu Fen ve Sosyal Bilimler Proje İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa katılan Canikli, karşılama esnasında okçuluk eğitimi alan öğrencilerin gösterisini izledi. Ok ve yayı eline alarak üç ok atışı yapan Canikli, ardından söyleşide öğrencilerini sorularını yanıtladı. Yaptığı konuşmada ortaokul ve imam hatip yıllarına değinen Canikli, “1974 yılında başladık eğitime. Ortaokuldan sonra orta kısımlar kapalıydı. İmam hatibe başlamadan önce orta son sınıftayken sıradan bir direk. Çok iyi hatırlıyorum, o sıradanlığın getirdiği her türlü olumsuzluğu da taşıyorduk. Sigara içmek, sıradanlığın getirdiği ne kadar olumsuzluk varsa o yıllarda onlarla iç içeydik. Daha ötesine giden sürecin de başlangıcıydı. Bu sadece benim için geçerli değil, birçok arkadaşımızın da benzer ortamı yaşadığını gördüm. Hatta başladıktan bir yıl süre içeresinde uyum olarak bu kötü alışkanlıkların çoğu azalarak devam etti. 2. sınıftan sonra tamamen bitti zaten. Sonra yaradılış gayesini biz kavramaya başladık. Bu imam hatip sayesinde oldu. Elbette Allah’ın takdiri ama öncesindeki şartlarda devam etmiş olsaydım çok büyük ihtimalle o karanlık denizde kaybolup gidecektim” dedi.