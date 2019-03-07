AK Parti’li Canikli sanayicilerle bir araya geldi

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Gaziantep’te "Türkiye Ekonomisi Güncel Durum Değerlendirmesi" konulu toplantıya katılarak sanayicilerle bir araya geldi. Burada değerlendirmede bulunan Canikli, ekonomide yaşanan dalgalanmaların etkisinin çok yakında giderileceğini söyledi. Gaziantep Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde düzenlenen "Türkiye Ekonomisi Güncel Durum Değerlendirmesi" konulu toplantıya katılan AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, sanayiciler için önemli desteklerde bulunacaklarını açıkladı. Toplantının başında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Cumhurbaşkanımızın özel talimatıyla buradayız. Sanayi sektörümüzün, imalat sektörümüzün son dönemde ekonomide meydana gelen dalgalanmalarla ilgili olarak son durumları nedir, bu yaşanan hadiselerden kim ne kadar etkilendi, bunları ve sorunları tespit etmek için buradayız. Tespit edilecek olan, ortaya konulacak olan çalışmaların da en kısa sürede giderilmesini sağlamak için buradayız. Yani hiçbir şekilde bürokratik sürece girmeden doğrudan Cumhurbaşkanımızın güzel talimatıyla, kendisi tarafından verilen yetki ile ortaya çıkacak sorunlara ne olursa olsun çözmek için bu toplantıyı yapıyoruz. Yani üretimi, istihdamı sıkıntıya sokabilecek, zayıflatabilecek hangi sorun olursa olsun bunları hiç gecikmeden çözeceğiz inşallah" dedi.

"Amacımız yaşanan dalgalanmalar sonucu zarar gören sanayicimize destek olmak"

Son aylarda ekonomide ve dövizde yaşanan dalgalanmalara da değinen ve tek amaçlarını zarar gören sanayiciye destek vermek olduğunu dile getiren Canikli, "Geçtiğimiz yılın Temmuz-Ağustos aylarında başlayan ve 2019 yılının ilk aylarına kadar devam eden dalgalanmalı bir süreç yaşadık. Bu süreçte döviz piyasasında da birtakım hareketlenmeler yaşanmasına neden oldu. Ama son dönemde bu dalgalanma da büyük oranda sakinleşti. Bu fırtına döneminde sanayicimiz ciddi bir mücadele içerisine girdi. Tabi bu dalgalanmalar sonrasında sanayimizin bir fotoğrafını çekmek, kimse herhangi bir zarar gördü mü görmedi mi, görmüşse bunu belirlemek için gereken her şeyi yapacağız. Bu hedefle bu çalışmaları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sorunları direkt sanayici ile görüşerek çözmek istiyoruz"

Ekonomide yaşanan sıkıntıları düzeltmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan ve asıl amaçlarının sorunları sanayicilerle bire bir çözmek olduğunu belirten Canikli, "Ekonomiyi düzeltmeye yönelik masa başında birtakım çalışmalar yapılıyor. İş adamlarımızın, sanayicilerimizin, temsilcilerimizin sorunları Ankara’ya intikal ettiriliyor. Bu süreç elbette önemli ama her şeyden önemlisi bu sorunların doğrudan üretim yerlerinde, üretimi yapan arkadaşların bizzat kendileriyle sorunlarını görüşmek değerlendirmek ve oradan alınan ilk ağızla, kaynakla sonuca ulaşmak çok daha verimli ve çok da etkili olacaktır. Geçmişte 250 milyar liralık KGF destekli finans paketinin uygulanmasında da görmüştük. Şimdi de yine aynı mantıkla üretim ve sanayinin sorunlarını yerinde görmek amacıyla buradayız. İnşallah bunları ayrıntılı görüşüp düzelteceğiz" şeklinde konuştu.