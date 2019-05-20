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AK Parti'li Canikli'den Rabia Naz Vatan'ın babasına 'hakaret' ve 'iftira' davası

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2019 16:35 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın(11) babası Şaban Vatan hakkında kendisine yönelik suçlamaları nedeniyle 'hakaret' ve 'iftira' davası açtığını söyledi.

AK Parti'li Canikli'den Rabia Naz Vatan'ın babasına 'hakaret' ve 'iftira' davası

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın(11) babası Şaban Vatan hakkında kendisine yönelik suçlamaları nedeniyle 'hakaret' ve 'iftira' davası açtığını söyledi.
Nurettin Canikli, geçen yıl 12 Nisan günü evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan'ın kendisine yönelik suçlamalarıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Canikli, Şaban Vatan'ın, şahsını olayı örtbas etmek ile suçladığını, olayla hiçbir ilişkisinin bulunmadığını kaydetti. Olayın tüm gerçekliği ile bir an önce ortaya çıkartılması gerektiğini söylediğini ifade eden Canikli, şunları ifade etti:
"Eğer soruşturma sürecinde herhangi bir müdahalem olduğu iddiası var ise bununla ilgili olarak hakkımda savcılığa suç duyurusu yapılması gerektiğini ve gerçeğin ortaya çıkması için gerekirse dokunulmazlığımın dahi kaldırılabileceğini açıkladım. Bunun yanında, İçişleri ve Adalet Bakanlarımızı arayarak, konuyla ilgili tüm iddiaların kapsamlı olarak, acılı babanın iddia ve şüphelerini de giderecek şekilde yeniden araştırılması ve soruşturulmasını, gerçek ne ise bir an önce ortaya çıkartılmasını talep ettim. HSK, daha önce yapılan soruşturmanın usulüne uygun yapılıp yapılmadığını belirlemek için müfettişler görevlendirdi. Ayrıca soruşturma yeni baştan başlatıldı. İçişleri Başkanlığı da olayla ilgili olarak yeniden inceleme başlattı. Ayrıca, tarafsız sivil inisiyatifler olayın aydınlatılması için çalışma başlattı."
"DAVA AÇMAK BENİM İÇİN ZARURİ HALE GELMİŞTİR"
Canikli, Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması için oluşturulacak 'Meclis Araştırma Komisyonu'nun kurulması ve olayın bütün yönleriyle TBMM tarafından da incelenmesini talep eden araştırma önergesi verdiğini ancak buna rağmen Şaban Vatan'ın sosyal medya üzerinden hakaret ve iftiralarına devam ettiğini söyledi. Canikli, açıklamasında şunları kaydetti:
"Uzun bir süre babanın acılı olduğu ve acısından dolayı bu tür davranışları sergilediğini düşünerek, dava açmadım. Hatta ilk etapta açtığım davayı da geri çektim. Ancak devam eden ve dayanılmaz boyutlara ulaşan iftira ve hakaretlerine karşı hukuki yola başvurmak ve bunlarla ilgili olarak dava açmak benim için zaruri hale gelmiştir. Baba Şaban Vatan daha da ileri giderek T.C. kimlik numaramı sosyal medya hesabından ifşa etmiştir. Dava açtığım hakaret ve iftiralarla ilgili baba Şaban Vatan’ın mesajlarının çok küçük bir bölümünü örnek olarak bu açıklamaya ekliyorum."
"DAVALAR HAKARET VE İFTİRALARLA İLGİLİ"
Canikli, açtığı davaların, sadece hakaret ve iftiralarla ilgili olduğunu kaydederek, "Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili olarak babanın yaptığı paylaşım ve iddiaların engellenmesine yönelik değildir. Acılı baba olmak, olayla ilgili hiçbir şekilde dahli olmayan şahsıma her gün hakaret ve iftiralarda bulunmanın bir gerekçesi olamaz. Bu vesileyle Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili iddiaların bir an önce açıklığa kavuşturulması ve adaletin yerini bulmasını içtenlikle temenni ediyorum" dedi.

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