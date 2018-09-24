HABER

AK Parti'li Çavuşoğlu: Üzerimize yeşil dolarlardan mermilerle saldırıyorlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2018 16:35 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Orhangazi'deki yurt binası açılışında yaptığı konuşmada, "El Bab, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu tüm dünya gördü.

AK Parti'li Çavuşoğlu: Üzerimize yeşil dolarlardan mermilerle saldırıyorlar

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Orhangazi'deki yurt binası açılışında yaptığı konuşmada, "El Bab, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu tüm dünya gördü. Şimdi de üzerimize yeşil dolarlardan yaptıkları mermilerle saldırıyorlar. Bilinsin ki Türkiye, tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor" dedi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kaba inşaatı Orhangazi Belediyesi'nce yapılan, kalan bölümü ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tamamlanan Süleyman Şah Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaöğretim Öğrenci Yurdu'nun binası törenle hizmete açıldı. Bina açılışına İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Zafer Işık, Refik Özen, Mustafa Esgin, Vildan Yılmaz Gürel ile Atilla Ödünç, Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti İlçe Başkanı Fahrettin Uludağ, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, bürokratlar, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Açılışta konuşan İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, yapılanların, AK Parti belediyeciliğinin eseri olduğunu belirterek, "Birlik ve beraberliğimiz her zaman bizim gücümüzü artıracak unsurlar. Bizler dayanışma içinde olursak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey olamaz" dedi.
'TÜRKİYE, TARİHİNİN EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR'
Efkan Ala'dan sonra kürsüye gelen önceki dönem başbakan yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise şunları söyledi:
"2014 yerel seçimlerinden önce merkezi iktidar, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin AK Parti’den olmasının tüm şehirlere güç katacağına vurgu yaptık. Bugün görüyoruz ki bu sacayağı sayesinde Bursa’mızın her köşesine en iyi hizmetler yapılıyor. Eksiklerimiz, altyapı ve üst yapılarımız birer birer tamamlanıyor. Geçen haftadan beribir çok eserin açılışını yaptık. Tüm bunların bir nedeni var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda efsane olan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Onun gücü ve iradesi sayesinde hem ülkemizin tüm eksiklerini gideriyoruz hem de dünyaya Türk’ün gücünü gösteriyoruz. El Bab, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile Türkiye’nin ne kadar güçlü olduğunu tüm dünya gördü. İşte şimdi de üzerimize yeşil dolarlardan yaptıkları mermilerle saldırıyorlar. Bilinsin ki Türkiye, tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor. Bundan sonra daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz."
Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Yusuf Tuna, dua yaptırdıktan sonra yurt binasının açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri, açılış sonrası yurt binasını gezip, öğrencilerle sohbet etti. Açılışın ardından davetlilere, Orhangazi Belediyesi'nce aşure ikram edildi.

FOTOĞRAFLI

AK Parti'li Çavuşoğlu: Üzerimize yeşil dolarlardan mermilerle saldırıyorlarAK Parti'li Çavuşoğlu: Üzerimize yeşil dolarlardan mermilerle saldırıyorlarAK Parti'li Çavuşoğlu: Üzerimize yeşil dolarlardan mermilerle saldırıyorlarAK Parti'li Çavuşoğlu: Üzerimize yeşil dolarlardan mermilerle saldırıyorlar

PARTNERAjda Pekkan'ın tatil pozu olay oldu... Göbek deliği nerede?Ajda Pekkan'ın tatil pozu olay oldu... Göbek deliği nerede?
Salıcı: CHP herhangi bir ittifak görüşmesi içinde olmayacakSalıcı: CHP herhangi bir ittifak görüşmesi içinde olmayacak
AK Parti'li Ünal: Hendek, çukur kazmaya kalkarsanız devlet seyirci kalmazAK Parti'li Ünal: Hendek, çukur kazmaya kalkarsanız devlet seyirci kalmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji'den kar açıklaması

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir

Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

İnternet randevusu kanlı bitti!

İnternet randevusu kanlı bitti!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

İYİ Parti ve CHP'de ittifak bombası! İşte Ankara için konuşulan ortak aday

İYİ Parti ve CHP'de ittifak bombası! İşte Ankara için konuşulan ortak aday

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Diğer Haberler
Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu

Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu

CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti

CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti

MHP af teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu

MHP af teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe’ye dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe’ye dönüyor

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

Erdoğan'ın ABD'deki programında dikkat çeken anlar

Erdoğan'ın ABD'deki programında dikkat çeken anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.