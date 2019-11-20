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AK Parti'li Çelebi: "2020, İshak Paşa Sarayı Yılı olsun"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2019 13:28 | Son Güncelleme

"Herkesi 'Şehri Nuh' Ağrı’yı bir kez daha keşfetmeye, bölgeyi terörle, terörizmle değil, turizmle anmaya çağırıyoruz. Şehrimizin ve bölgenin özellikle turizmde hak ettiği yeri alması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 2020'nin, "İshak Paşa Sarayı Yılı" ilan edilmesini istediklerini belirterek, "Şehrimizin ve bölgenin özellikle turizmde hak ettiği yeri alması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Çelebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İshak Paşa Sarayı'nın, 2000 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındığını ve Osmanlı mimarisinin, Anadolu’da bugüne ulaşabilen tek saray yapısı olarak kabul edildiğini belirterek, "İshak Paşa Sarayı'nı gezerken, attığınız her adımda tarih, baktığınız her bir köşede sanat, incelediğiniz her bir motifte Türk- İslam kültürüyle yoğrulmuş Selçuklu sanatının geleneksel örnekleri ile karşılaşmanız mümkündür." ifadesini kullandı.

Turizm için yeni bir destinasyon olacak Ağrı'da çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürdüğünü anlatan Çelebi, "Meteor çukuru olarak nitelendirilen devasa çukur, Ağrı Dağı, Nuh'un Gemisi'nin izi, İshak Paşa Sarayı, Meya Mağaraları, Ağrı Dağı’ndaki masalsı Kuş Cenneti, Balıklıgöl, Kösedağ, Süphan Dağı, Murat Nehri, Diyadin Kanyonu, Kupkıran Kayak Merkezi, termal kaplıcaları ve bölgenin en önemli inanç merkezlerinden olan Ahmed-i Hani Türbesi'yle bölge artık makus talihini değiştirmek istiyor. Bölge insanı artık terörle değil turizmle anılmak istiyor." diye konuştu.

Çelebi, 2020 yılının, ıssızlığın ortasında masalsı bir zarafetle yükselen, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin eşsiz bir sentezini yansıtan "İshak Paşa Sarayı Yılı" ilan edilmesini istediklerini aktardı.

Bu zenginlikler ışığında Ağrı'nın turizm altyapısını geliştirmek için 2020 yılına dair hedefler ortaya koyduklarını vurgulayan Çelebi, şunları kaydetti:

"Yatırımlar ile ilimizi dünyadaki en önemli turizm merkezleriyle yarışan bir cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalar yapıyor, Ağrı’nın bir turizm şehri olarak markalaşmasını hedefliyoruz. Bu hedeflerimizden ilki Ağrı Dağı’nın 2020 yılında yeniden tırmanışa açılarak turizme kazandırılmasıdır. Ayrıca Nuh Tufanı’nı bir müze ile anlatmak için projemiz var. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, ilimizi ziyaretinde Ağrı merkeze ‘Büyük Tufan Nuh’un Gemisi Müzesi’ temalı bir müzenin yapılacağı sözünü verdi. Herkesi 'Şehri Nuh' Ağrı’yı bir kez daha keşfetmeye, bölgeyi terörle, terörizmle değil, turizmle anmaya çağırıyoruz. Şehrimizin ve bölgenin özellikle turizmde hak ettiği yeri alması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Çelebi, toplantıda, Ağrı'nın tanıtımıyla ilgili bir video gösterimini de gazetecilere izletti.

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