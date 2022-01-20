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AK Partili Çelebi: "Terörle ilişkisi olan hiç kimsenin TBMM bünyesinde olmasını arzu etmiyoruz"

20.01.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Partili Çelebi: "Terörle ilişkisi olan hiç kimsenin TBMM bünyesinde olmasını arzu etmiyoruz"

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, terör örgütleriyle ilişkisi olan hiç kimsenin TBMM bünyesinde olmasını asla arzu etmediklerini söyledi.

Çelebi, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı bir teröristle fotoğraflarının ortaya çıktığını anımsattı.

Güzel hakkındaki dosyanın Meclis Genel Kuruluna gelmesi halinde dokunulmazlığını derhal kaldıracaklarını ifade eden Çelebi, "Biz AK Parti olarak ve Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, parlamenter olarak, terörle iltisakı, ilişkisi olan hiç kimsenin TBMM bünyesinde olmasını asla arzu etmiyoruz." dedi.

Çelebi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret ettiğini belirterek, Erzurum Horasan'a kadar gelen demir yolunun Ağrı Gürbulak sınır kapısına, oradan da İran'a götürülmesine ilişkin görüşlerini aktardığını söyledi.

Bundan sonraki süreçte buna dair taleplerinin ısrarlı şekilde devam edeceğini vurgulayan Çelebi, demir yolunun Ağrı'ya gelmesi konusunda ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Çelebi, doğu ve güneydoğuyu birbirine bağlayan Hamur-Tutak bölgesinde yapılan viyadüklerin bu sene açılması sözünü aldıklarını da aktardı.

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