AK Parti'li Çelebi'den "2020 İshak Paşa Yılı" olsun önerisi

TBMM (AA) - ERTUĞRUL SUBAŞI - AK Parti Ağrı Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, 2020 yılının, UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesine alınmış "İshak Paşa Sarayı Yılı" olarak ilan edilmesini istedi.

Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terörle anılan bölgenin bundan sonra turizm, doğa ve tarihle anılacağını vurguladı. Türkiye'nin dünyada turizm destinasyonu noktasında yeni bir rota olduğuna işaret eden Çelebi, bölgenin bundan sonra turizmin yeni adresi olacağını aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı bütçe görüşmelerinde de konuyu gündeme getirdiğini belirten Çelebi, 2020'nin bölge için bir fırsat olabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin sahip olduğu kültürel mirası hem gelecek kuşaklara aktarmak hem de iç ve dış turizmi geliştirmek üzere 2018 yılından bu yana her yıl bir sembol belirlendiğine işaret eden Çelebi, "İlk olarak 2018 yılı, Troya Antik Kenti, bu yıl da Göbeklitepe yılı olarak ilan edildi. Şimdi 2020 yılı için bir sembol çalışması yapılacak. 2020 yılı için Ağrı'da bulunan İshak Paşa Sarayı'nı 2020 yılı için öneriyoruz. Hem doğulu hem de batılı olan; Selçuklu ve Osmanlı'dan motifler taşıyan eserin 2020 yılı için önerilmesini sayın bakanımızdan talep ediyoruz." diye konuştu.