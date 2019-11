AK Parti'li Çelebi'den "2020 İshak Paşa Yılı" olsun önerisi

İshak Paşa Sarayı'nın 2000 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesine alınmış önemli bir yapıt olduğunu vurgulayan Çelebi, sarayın Osmanlı mimarisinin, Anadolu'da günümüze ulaşabilen tek saray yapısı olarak kabul edildiğini bildirdi. Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İshak Paşa Sarayı gezilirken atılan her adımda tarih, baktığınız her bir köşede sanat, incelediğiniz her bir motifte Türk- İslam kültürüyle yoğrulmuş Selçuklu sanatının geleneksel örnekleri ile karşılaşmanız mümkündür. Dünyanın ilk kalorifer sisteminin de kullanıldığı İshak Paşa Sarayı, İstanbul Topkapı Sarayı'ndan sonra son devirde yapılmış sarayların en ünlüsüdür. Dilden dile anlatılan Kerem ile Aslı'nın aşk hikayesinin geçtiği yer de İshak Paşa Sarayı'nın karşısında bulunan alandır. Türkiye’nin çatısı olarak kabul edilen, 5 bin 137 metrelik yüksekliği ile heybetini her mevsimde gösteren Ağrı Dağı da İshak Paşa Sarayı'na komşudur. Bu itibarla 2020 yılının, ıssızlığın ortasında masalsı bir zarafetle yükselen, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin eşsiz bir sentezini yansıtan 'İshak Paşa Sarayı Yılı' olarak ilan edilmesini istiyoruz.”