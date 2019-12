AK Parti'li Çelik, Adana'da evleri selde zarar gören vatandaşları ziyaret etti

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da iki gün süren sağanakta evleri zarar görenleri ziyaret ederek, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve belediye başkanlarıyla koordinasyon toplantısı yaptı. Çelik, "3 bin 668 kişiye şu ana kadar hesapları var ise hesaplarına, yoksa Ziraat Bankası'nda adlarına hesap açılarak hesaplarına 1000 TL para yatırıldı" dedi.

Pazartesi akşam saatlerinde başlayan ve iki gün süren sağanakta, çok sayıda ev ve iş yeri su baskınları sonucu zarar gördü. Akşam saatlerinde su baskınlarının büyük zarar verdiği merkez Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ne gelen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, beraberindeki kent protokolü ile selin mağdur ettiği vatandaşları ziyaret etti. Hasar gören evlerde inceleme yapan Çelik, Valilik tarafından hasar gören 3 bin 500 evin tek tek tespit edildiğini, atlama olmadan bunların kayıt altına alındığını ve mahalleye kentsel dönüşümle 500 konut yapılacağını söyledi. Evi selde zarar gören yaşlı bir kadın, ziyarete gelen Çelik'e sarılıp, ağladı. Her şeyini selde kaybettiğini ve yatacak yerinin olmadığını dile getiren yaşlı kadın, yardım istedi. Gerekli yardımların yapılacağını aktaran Çelik ise "Allah sağlık versin. Büyük bir afet oldu. 1960 yılından beri düşmeyen yağmur geldi. Şükür ki can kaybı yok. Sen üzülme" dedi.

41 MİLYON TL'LİK YARDIM

AK Parti Sözcüsü Çelik, ziyaret ve incelemelerinin ardından Yüreğir Belediyesi'nde Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve belediye başkalarıyla koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantının ardından basının karşısına geçen Çelik, Adana’ya 41 milyonluk hibe şeklinde yardımlar yapıldığını, 3 bin 668 kişiye şu ana kadar hesapları var ise hesaplarına yoksa Ziraat Bankası’nda adlarına hesap açılarak hesaplarına bin TL yatırıldığını kaydetti.

Adana'nın 1960 yılından beri görülmemiş sel ve afetle karşı karşıya kaldığını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Burada ciddi miktarda hasar ve zarar söz konusu. En büyük tesellimiz hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmemiş olmasıdır. Kurulan risk koordinasyon merkezi, tüm belediye başkanlarımızın bu krize müdahale ederken ortak bir dayanışma içinde hareket etmesi, bütün sivil toplum örgütlerinin gereken duyarlılığı göstermesi son derece önemli oldu. Çok büyük can kayıplarıyla karşı karşıya kalınabilirdi. Ama ilk andan itibaren emniyet güçlerinin, jandarmanın, askerlerimizin verilen talimatlarla vatandaşlarımızı uyarması. Afet başladığı andan itibaren camilerden anons yapılarak birinci katların terk edilmesi istenmesi anonsları yapıldı. Valiliğin kriz koordinasyon merkezinin istikrarlı bir şekilde olaya müdahale etmesi, vatandaşlarımızın üst katlara çıkması sayesinde Allah’a şükür bir can kaybı olmadı."

Selin verdiği zararlar için hükümet adına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un kente geldiğini hatırlatan Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda oluşan zararlar için 500 bin liralık ödenek sağladığını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da vatandaşların ihtiyaçları için 5 milyon lirayı Merkez Bankası'na gönderdiğini söyledi.

2 BİN TOPLU KONUT MÜJDESİ

2 bin konutlu kentsel dönüşüm başlatacaklarının haberini veren Çelik, "Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ne 500, 19 Mayıs Mahallesi'ne 500, PTT Evleri Mahallesi'ne 500 ve Sinan Paşa Mahallesi’ne de 500 konut yapılacaktır" dedi.

