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AK Parti'li Çelik: Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsünü kınıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "PKK/PYD/YPG terör örgütüyle işbirliği içindeki Yunan anarşist grupların bugün Selanik Başkonsolosluğumuz yerleşkesindeki Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsünü kınıyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "PKK/PYD/YPG terör örgütüyle işbirliği içindeki Yunan anarşist grupların bugün Selanik Başkonsolosluğumuz yerleşkesindeki Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsünü kınıyoruz. Milletimiz için çok değerli olan bir mekana yapılan bu saygısızlık affedilemez" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Yunanistan'ın Selanik kentindeki Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsüne ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, "PKK/PYD/YPG terör örgütüyle işbirliği içindeki Yunan anarşist grupların bugün Selanik Başkonsolosluğumuz yerleşkesindeki Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsünü kınıyoruz. Milletimiz için çok değerli olan bir mekâna yapılan bu saygısızlık affedilemez. Bu terörist grupların Atatürk Evi’ne zarar vermeye, Başkonsolosluğumuz görevlilerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaya yönelik her eylemi daha plan aşamasında engellenmelidir" dedi.

Teröristlerin bahçeye kadar girmelerinin, Yunan makamları için büyük güvenlik zaafı olduğunu belirten AK Parti'li Çelik, şunları kaydetti:

"Kültür Bakanlığım döneminde restorasyonu sonrası Atatürk Evi’ni yeniden açma törenimizde de aşırı grupların çevrede eylemleri olmuştu. Tüm bunlar bu mekânın aşırı gruplar için öteden beri hedef olduğunu gösteriyor. Bunu bilen Yunan makamlarının daha ciddi tedbir almaları gerekir. Yunan makamları Atatürk Evi ve Başkonsolosluğumuza dönük her eylemi daha plan aşamasında engellemelidir. Atatürk Evi’ne dönük hiçbir taciz kabul edilemez. Bugün yakalananların yargı önüne çıkması ve gereken cezayı alması beklentimizdir."

ANKARA, (DHA)

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