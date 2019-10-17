AK Parti'li Çelik: Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsünü kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "PKK/PYD/YPG terör örgütüyle işbirliği içindeki Yunan anarşist grupların bugün Selanik Başkonsolosluğumuz yerleşkesindeki Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsünü kınıyoruz. Milletimiz için çok değerli olan bir mekana yapılan bu saygısızlık affedilemez" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Yunanistan'ın Selanik kentindeki Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsüne ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, "PKK/PYD/YPG terör örgütüyle işbirliği içindeki Yunan anarşist grupların bugün Selanik Başkonsolosluğumuz yerleşkesindeki Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsünü kınıyoruz. Milletimiz için çok değerli olan bir mekâna yapılan bu saygısızlık affedilemez. Bu terörist grupların Atatürk Evi’ne zarar vermeye, Başkonsolosluğumuz görevlilerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaya yönelik her eylemi daha plan aşamasında engellenmelidir" dedi.

Teröristlerin bahçeye kadar girmelerinin, Yunan makamları için büyük güvenlik zaafı olduğunu belirten AK Parti'li Çelik, şunları kaydetti: