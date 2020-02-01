HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Partili Çelik: Avrupa için Türkiye zamanıdır

AK Partili Çelik: Avrupa için Türkiye zamanıdır

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2020 10:14 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması ile ilgili "Avrupa için anlamlı bir gelecek daha kapsayıcı ve daha demokratik bir düzene evrilmekle olur.

AK Partili Çelik: Avrupa için Türkiye zamanıdır

ANKARA, (DHA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması ile ilgili "Avrupa için anlamlı bir gelecek daha kapsayıcı ve daha demokratik bir düzene evrilmekle olur. Bunun anahtarı Türkiye ile güçlü ve ilkeli bir ilişkiden geçer. Avrupa için reform zamanı, Türkiye zamanıdır" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, İngiltere'nin AB'den ayrılması ile ilgili açıklama yaptı. Çelik, İngiltere'nin artık AB'den çıktığına dikkat çekerek, "Kuşkusuz bu bir dönüm noktası. Avrupa yeni bir denge durumu oluşturana kadar AB içindeki tartışmalar devam edecektir. AB ilk defa bir krizi fırsata çevirmemenin sancısını yaşıyor. İngiltere-AB ilişiklerinin bitmesinde bir geçiş dönemi olacak. Ama İngiltere bayrağının AB kurumlarından indirilmesi siyasi ve sembolik olarak eski dönemin kesin olarak bittiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.
'AB İÇİN ASIL TEHDİT İÇERDEN'
AB'nin, birliğe dönük tehdidin hep Rusya ve Çin’den kaynaklandığını düşündüğünü, son zamanlarda buna 'ABD karşısında Avrupa’nın çıkarlarını korumak' siyasetinin de eklendiğini vurgulayan Çelik, "Her zaman birliği dış tehditlere karşı koruma duygusu önde oldu. Şimdi görülüyor ki, AB için asıl tehdit içerden kaynaklanıyor. Reform yapamayan bir AB kendini koruyamıyor. Türkiye’ye karşı olduğu gibi genişleme politikasında ilkeli davranmayan AB'nin cazibesi kalmıyor. En önemlisi de 'Avrupa’nın DEAŞ'ı olarak adlandırdığım aşırı sağ karşısında, AB, etkili bir mücadele veremiyor. Geçmişte Avrupa anti-semitizm yapanlar eliyle felakete sürüklenmişti. Şimdinin Nazileri İslam düşmanlığı yapıyor. Avrupa kurumları buna karşı genelde pasif kalıyor" değerlendirmesinde bulundu.
'AVRUPA İÇİN REFORM ZAMANI'
Çelik, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzenin artık sona erdiğini ifade ederek, "Bundan sonra mesele reform yapılarak daha kapsayıcı ve demokratik bir düzen mi kurulacak, yoksa korumacı, içe kapanmacı ve daha az demokratik yollara mı sapılacak meselesidir. Avrupa için anlamlı bir gelecek daha kapsayıcı ve daha demokratik bir düzene evrilmekle olur. Bunun anahtarı Türkiye ile güçlü ve ilkeli bir ilişkiden geçer. Avrupa için reform zamanı, Türkiye zamanıdır. Reform fırsatını değerlendiremeyen AB, aşırı sağ zamanını davet edecektir" dedi.
FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem olduKılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

En Çok Okunan Haberler

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Flaş koronavirüs kararı! ABD acil durum ilan etti

Flaş koronavirüs kararı! ABD acil durum ilan etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem vergileriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem vergileriyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu! Ioannis Lagos hakkında harekete geçildi

Bakan duyurdu: Harekete geçildi

CHP'li Altay'ın TV8'de toplanan yardım paralarıyla ilgili suçlamasına AFAD'dan cevap!

Yardım paralarıyla ilgili suçlamaya AFAD'dan cevap!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile görüştü

Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.