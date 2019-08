AK Parti'li Çelik: Bütün başarının sahibi aziz milletimizdir

'BU TOPLUMSAL BİR YARADIR'

Çelik, "Orada insan hayatını kaybederken birileri ona yardım etmek yerine, görüntü alma işiyle uğraşmak gibi bir duruma nasıl düşüyorlar?" diye sorarak şöyle devam etti:

"Bu, topyekun değerlendirilmesi gereken bir konu. Kadın cinayetleri meselesi, yasal düzenlemelerin ötesinde, kültürel-ahlaki hassasiyet oluşturmak, ilk eğitimden başlayarak toplumun her aşamasında bir konu haline getirilmesi gerekiyor. Biz, üzerimize düşen ne varsa, şimdiye kadar önümüze getirilen ne konu varsa, bu konuları hassasiyetle yerine getirdik. Bundan sonra da, her türlü üstümüze düşen vazifeyi yerine getirmeye hazırız. Bu büyük bir toplumsal yaradır. Her duyduğumuz hadiseyle birlikte çok şiddetli bir şekilde sarsılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuya değindiler, özellikle medyada, sosyal medyada bu görüntülerin yayılması, burada toplumun diğer kesimlerinin, bilhassa çocukların nasıl etkileneceğinin hesaba katılması gerekiyor. Şiddet görüntülerinin yayılması başka bir tür şiddettir. Özellikle sosyal medyada vahşet kültürüne karşı nasıl bir duyarlılık oluşturulabilir, öteden beri bunun altını çiziyorlar. Biz, AK Parti MKYK’mız, MYK’mız olarak, bu konuda üzerimize düşen vazifeler varsa, her türlü öneriye, işbirliğine açığız."