AK Partili Çelik: CHP yönetimi, sadece kendi zihniyetini açığa çıkarıyor

ANKARA, (DHA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hâkimleri Kızılay'da yürütmemekten bahseden, hukukun işletilmesini yüce divanla tehdit eden CHP yönetimi, sadece kendi zihniyetini açığa çıkarıyor. CHP yöneticilerinin sözleri, Yassıada zihniyetinin tek pusulaları olduğunu gösteriyor" dedi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabı üzerinde açıklama yaptı. Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın dün yaptığı basın toplantısındaki sözlerine tepki gösterdi. CHP'li Öztrak'ın açıklamasıyla partisindeki Yassıada zihniyetinin değişmediğini gösterdiğini belirten Çelik, "Partimizin hukuk içinde hak arama sürecine iftiralar attı. 'Yüce Divan’a gidersiniz' diye tehdit siyasetine devam etti. Şantaj siyaseti ile tehdit siyaseti arasında gidip gelen bu zihniyet, her gün daha da saldırganlaşıyor" dedi.

CHP'li Öztrak'ın, hâkimlere 'Kızılay'da yürüyemezsiniz' diyerek saldırdığını söyleyen Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"En ufak fırsat bulduklarında hukukun yerine vesayet, demokrasinin yerine tehdit, 'milletin divanı' yerine 'Yassıada divanı' koymaya çalışıyorlar. CHP'nin gizli tüzüğünde vesayet, tehdit ve Yassıada zihniyeti dışında ne var ki. Hâkimleri Kızılay'da yürütmemekten bahseden, hukukun işletilmesini yüce divanla tehdit eden CHP yönetimi, sadece kendi zihniyetini açığa çıkarıyor. CHP yöneticilerinin sözleri, Yassıada zihniyetinin tek pusulaları olduğunu gösteriyor. Tüm bunların tek hayırlı tarafı demokrasi mücadelesini ne kadar güçlü tutmamız gerektiğini bir kere daha hatırlatmasıdır. Yassıada zihniyeti sahneye çıkmak için fırsat kolluyor. Demokrasi mücadelemizin buna karşı daha da güçlenmesi gerekiyor. Demokrasi nehri, hukuk yatağında akar, biz buna inanıyoruz. CHP, millet iradesinin sınırının Yassıada zihniyeti olduğuna inanmaya devam etsin. Biz de bu zihniyete karşı mücadeleye devam edeceğiz."

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