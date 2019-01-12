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AK Partili Çelik: Cumhur İttifakı büyük güçle seçimlerden çıkacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2019 14:25 | Son Güncelleme

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlerin çok önemli olduğunu belirterek, "İnşallah seçimlerde hep beraber göreceğiz; Cumhur İttifakı büyük bir güçle bu seçimlerden çıkacak" dedi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlerin çok önemli olduğunu belirterek, "İnşallah seçimlerde hep beraber göreceğiz; Cumhur İttifakı büyük bir güçle bu seçimlerden çıkacak" dedi. Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerdeki partisinin adaylarını tanıtmak için Kahramanmaraş'a geldi. Çelik, aday tanıtım toplantısından önce MHP İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Ertuğrul Doğan ve partililer tarafından karşılanan Ömer Çelik, beraberindeki milletvekilleri ile birlikte MHP il binasına geçti. Burada açıklamalarda bulunan Çelik, yerel seçimlerin çok önemli olduğunu söyledi. Çelik, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra ilk yerel seçim olduğu için bunun tarihi bir önemi var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin pozitif katkılarının yerelde de görülebilmesi açısından son derece önemli bir seçim süreci. İnşallah seçimlerde hep beraber göreceğiz; Cumhur İttifakı büyük bir güçle bu seçimlerden çıkacak. İllerde vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi, burada buluştuğumuz arkadaşlarımızla ortaya koyduğumuz ortak irade bu şekilde gerçekleşecek." DOĞAN: 2 İLÇEDE MHP'NİN ADAYI OLACAK MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan ise parti olarak seçimlerde 2 ilçede aday göstereceklerini ifade ederek, "Genel Başkanımızdan aldığımız emir ve talimatlar doğrultusunda Cumhur İttifakı, Kahramanmaraş'ta en yüksek oyu alarak, bayrağımızı inşallah dikeceğiz. 9 ilçede AK Parti'den adayımız çıkıyor, 2 ilçede MHP'den aday göstereceğiz. Ayrıca Büyükşehirde, Cumhur İttifakı adayı olan Hayrettin Güngör'ü destekleyeceğiz. Ülkücüler olarak en iyi bir şekilde bu seçimlere hazırlanacağız ve hiçbir il ve ilçeyi kesinlikle zillet ittifakına kaptırmayacağız" diye konuştu.

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