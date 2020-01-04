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  4. AK Partili Çelik: “Cumhurbaşkanımız Ankara-Çankırı kara yolu için talimat verdi”

AK Partili Çelik: “Cumhurbaşkanımız Ankara-Çankırı kara yolu için talimat verdi”

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.01.2020 12:04 | Son Güncelleme

AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çankırı-Ankara kara yolu, baraj ve kapalı yüzme havuzu gibi sorunların çözüme kavuşması için talimatlar verdiğini söyledi.Ankara’da düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şehrin sorunlarını ilettiğini anlatan Çelik, öncelikle Çankırı-Ankara çevre yolunun yapılmasını talep ettiğini aktardı.“Çankırı-Ankara çevre yolunun yapılmasını ilettik”Çelik, “Çankırı’nın daha önceden süregelen sorunlarını dile getirmeye çalıştık.

AK Partili Çelik: “Cumhurbaşkanımız Ankara-Çankırı kara yolu için talimat verdi”

AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çankırı-Ankara kara yolu, baraj ve kapalı yüzme havuzu gibi sorunların çözüme kavuşması için talimatlar verdiğini söyledi.
Ankara’da düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şehrin sorunlarını ilettiğini anlatan Çelik, öncelikle Çankırı-Ankara çevre yolunun yapılmasını talep ettiğini aktardı.

“Çankırı-Ankara çevre yolunun yapılmasını ilettik”
Çelik, “Çankırı’nın daha önceden süregelen sorunlarını dile getirmeye çalıştık. Öncelikle yol sorunlarını dile getirme fırsatımız oldu. Söz aldık, sonrasında Çankırı-Ankara çevre yolunun yapılmasını ilettik. Daha sonrasında Korgun Kurşunlu yolunu, Şabanözü Çubuk yolunu dile getirdik. Yine Kızlaryolu Barajı ve büyük bir alanı sulayacak olan tarım içinde çok faydası olacak olan barajı da kendisine ilettik. Bunlar başlayan ve yarıda kalmış projeler. Bir kısmı devam ediyor bir kısmı duruyor" dedi.

“81 ilde tek kapalı yüzme havuzu olmayan tek il biziz”
Türkiye’de kapalı yüzme havuzunun sadece Çankırı’da olmadığını dile getirdiğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:
"Yine Çankırı’da kapalı yüzme havuzumuz mevcut değil. 81 ilde kapalı yüzme havuzu olmayan tek il bizdik, bunu da dile getirdik. Çerkeş’te merkezde trafo ile ilgili bir sorunumuz vardı elektrik kesintileri vardı. Yeni yatırım yapacak kişilerde bundan dolayı yatırım yapamıyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza Cumhurbaşkanımız talimat verdi, ’Hemen il başkanımızla gidiyorsun Çankırı’da bu yol konularını yerinde inceliyorsun ve bir sonraki il başkanlığı toplantısına kadar bu sorunların çözülmüş olmasını istiyorum’ diye talimat verdi. Bakanımız da sağ olsunlar Çankırı’ya geldi. Tek tek bu yerleri yerinde inceleyerek gerekli yerlere talimatlar vererek biran önce yolun çalışmalarının başlaması ve bitmesi noktasında talimatlar verdiler. Bu konuları da dile getirirken milletvekillerimizle teşkilatımızla istişare ederek bu konuları dile getirdik.”

“Çankırı’yı iyi yerlere getireceğiz”
AK Parti olarak Çankırı için çalışacaklarını ifade eden Çelik, “Bu birlik beraberlik içerisinde Grup Başkanvekilimizle, Milletvekilimizle ve teşkilatımızla bu konuların takipçisi olacağız. Çankırı’nın daha iyi yerlere gelmesi noktasında elimden geldiğince çalışacağız. Bu vesile ile de tüm hemşehrilerimizin yeni yılını sağlıklı, mutlu bir yıl geçirmelerini diliyorum" şeklinde konuştu.

AK Partili Çelik: “Cumhurbaşkanımız Ankara-Çankırı kara yolu için talimat verdi”

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