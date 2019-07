AK Parti'li Çelik: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki tıkanıklıkların üzerine gidilecek

Arda ERDOĞAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin arkasında büyük bir halk desteği var. Bu sistemin ortaya koyduğu iradenin en temel özelliği bu; vatandaşa hızlı, verimli, etkili hizmet etmesi. Milletvekillerimizin bununla ilgili değerlendirmeleri hassasiyetle not alınıyor. Tıkanıklık, eksiklik görülen yerlerin üzerine gidilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'li milletvekilleriyle buluştuğu kahvaltılı toplantıların üçüncüsü AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Aralarında Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Kayseri'nin bulunduğu toplam 26 ilden 79 milletvekili, saat 11.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

'GENEL BAŞKANIMIZ SORULARA CEVAP VERİYOR'

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yarın dördüncü milletvekili toplantısının yapılarak bu sürecin sonlandırılacağını söyledi. Yapılan toplantılarda, illerin konuları, yapılan çalışmalar, seçim sonuçlarının değerlendirilmesi ve genel bir değerlendirme yapıldığını kaydeden Çelik, "Bütün bunları kapsayan geniş kapsamlı bir toplantıyı şu anda tamamlamak üzereyiz. En sonunda Genel Başkanımız bütün bu değerlendirmeler ile ilgili kanaatlerini paylaşıyor, sorular varsa cevaplarını söylüyor. Bu çerçevede; bu üçüncü toplantıyı da tamamlamak üzereyiz. Önümüzdeki dönemle ilgili yapılacak çalışmalar, Meclis gündemi ile ilgili yapılacak çalışmalar da söz konusu" dedi.

'GENEL BAŞKANIMIZIN TALİMATLARI İLETİLİYOR'

Çelik, toplantıda milletvekillerinin değerlendirmeleri ve önerilerinin AK Parti yönetimi tarafından not alındığını söyleyerek, "Bu notlar çerçevesinde de ilgili birimlere, neler yapılması gerektiği ile ilgili genel başkanımızın talimatları iletiliyor. Yoğun bir dış politika gündemi var. Dış politika gündemiyle ilgili arkadaşlarımızın değerlendirmesi oluyor" diye konuştu. Çelik, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Japonya, Çin, G-20 ve Güneydoğu Avrupa Balkan Zirvesi'yle ilgili milletvekillerine ayrıntılı bilgi verdiğini söyledi.

'BU DEMOKRASİ DIŞI BİR TUTUM'

Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Partili Çelik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci yılını doldurduğunu hatırlattı. Bu bir yıl içinde uygulamanın çeşitli safhalarının görüldüğünü bildiren Çelik, şöyle konuştu:

"Bu sisteme bürokraside uyum sağlayan, sağlayamayanlarla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Bütün bunların geniş bir değerlendirmesi yapılıyor. CHP bunu sistemle ilgili meşruiyet tartışmasına sokmaya çalışıyor. Bu demokrasi dışı bir tutum. Buradaki mesele; milletin olayından geçmiştir ve tamamen meşrudur. Uygulanması konusunda biz pratik ile ilgili konuları tabii ki tartışıyoruz. Bir yıl içerisinde bunlara bırakılacak. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız, Balkan zirvesinden dönerken de bu çalışmaların yapılacağını, önerisi olanların önerisine açık olduğunu ifade etti. Bu çerçevede milletvekillerimizin bu tip değerlendirmeleri önemlidir. Kendilerinin illeriyle merkezi hükümet arasındaki ilişkilerin verimliliği ve hızı açısından yaptıkları değerlendirmelerde ortaya koydukları notlar, dikkatle değerlendiriliyor. Burada, bu sistemin en büyük özelliği vatandaşın devletten hızlı hizmet alabilmesi. Devlet-hükümet makamlarının pratik bir şekilde bu sorunları çözebilmesiydi. Sayın milletvekillerimizin zaman zaman ilettikleri bazı bürokratik makamlarda bu hızı göremedikleri, aksayan yerlerle ilgili tespitler olduğu gibi hem süreçlerle ilgili hem de belli konumlarla ilgili değerlendirmeleri oluyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin arkasında büyük bir halk desteği var. Bu sistemin ortaya koyduğu iradenin en temel özelliği bu, vatandaşa hızlı, verimli, etkili hizmet etmesi. Milletvekillerimizin bununla ilgili değerlendirmeleri hassasiyetle not alınıyor. Tıkanıklık, eksiklik görülen yerlerin üzerine gidilecek."

'ÇALIŞMA ERDOĞAN'A ARZ EDİLECEK'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıllık değerlendirmesi noktasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bir değerlendirme yürütüldüğünü aktaran Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çalışma sonucunun arz edileceğini ve Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir değerlendirme yapacağını anlattı. Çelik, sistemin verimliliğine ilişkin pozitif önerisi bulunan herkesle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşebileceğinin altını çizdi.

'KENDİ İŞİMİZE BAKIYORUZ'

Çelik, Başbakan eski Yardımcısı Ali Babacan'ın AK Parti'den istifasının toplantıda gündeme gelip gelmediği yönündeki soruya, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın Balkan Zirvesi dönüşünde yaptığı değerlendirmeyi gördünüz. Onun dışında herhangi bir gündem yok. AK Parti kendi gündemine hâkimdir" yanıtını verdi. Çelik, Ali Babacan'ın siyasi parti kurması durumunda AK Parti'den milletvekili alıp alamayacağı yönündeki soruya ise, şöyle yanıt verdi:

"AK Parti, Türkiye’nin en güçlü siyasi partisidir. Kendi işimize bakıyoruz. Kendi meselemize odaklanıyoruz. Onun dışındaki değerlendirmeleri ilgili muhataplara sormak gerekir. Türkiye'nin elindeki reformların gerçekleştirilmesiyle ilgili çok geniş ve güçlü bir ajanda var. Odaklandığımız nokta orasıdır şu anda."

'TÜRKİYE'NİN DOSTLUĞU KIYMETLİDİR'

Çelik, Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın, 'Türkiye Doğu Akdeniz'de şımarık bir çocuk gibi davranıyor, Yunanistan'ı kışkırtıyor' şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Kendi tabirini Rum kesimine ve Yunanistan'a iade ederek söylüyorum; Rum kesiminin bu haylaz çocuk olma durumu, bu şımarıklığı Avrupa Birliği içerisinde de gündemde bunu bir türlü çözemiyorlar. Bunun bedelini KKTC'ye ve Türkiye'ye ödetmek istiyorlar. Yunanistan Dışişleri Bakanı'na tavsiyem şudur; son derece sıradan, Avrupa'daki aşırı sağcıların kullandığı şekilde bir üslup kullanmasın. Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir, Türkiye'nin dostluğundan kimse zarar görmez, herkes fayda görür."