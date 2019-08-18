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AK Parti'li Çelik: Hükümetimiz Doğu Akdeniz'de gerekli adımları atmayı sürdürecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.08.2019 14:03 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dünyanın duyduğunu Sayın Kılıçdaroğlu yine duymamıştır.

AK Parti'li Çelik: Hükümetimiz Doğu Akdeniz'de gerekli adımları atmayı sürdürecek

ANKARA, (DHA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dünyanın duyduğunu Sayın Kılıçdaroğlu yine duymamıştır. Kılıçdaroğlu bilsin ya da bilmesin; hükümetimiz, Doğu Akdeniz'de gerek kendi ulusal hak ve menfaatlerimizi, gerekse KKTC'nin hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumaya devam edecek irade ve kararlılığa sahiptir; gerekli adımları atmayı sürdürecektir" dedi.
AK Parti'li Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün partisince Nevşehir'de düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun toplantıda 'Doğu Akdeniz'de zengin petrol var, doğal gaz yatakları var. ABD, Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye' diyerek, en temel bilgilerden yoksun açıklama yaptığını belirtti. Vatandaşın, Kılıçdaroğlu'nun dış politikada benzer yanlışlarına daha önce de şahit olduğunu kaydeden Çelik, şunları kaydetti:
"Ancak bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez bir durumdur. Bir genel başkandan daha sorumlu açıklamalar beklemek tüm kamuoyunun hakkıdır. Türkiye, Nisan 2017'de Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisiyle Gaziantep Fırkateyni eşliğinde Doğu Akdeniz'de çalışmalar başlattı. Mayıs 2019'da Fatih, Haziran 2019'da Yavuz sondaj gemilerimizi Doğu Akdeniz'e göndererek hak ve menfaatlerimizin takipçisi olduk. Cumhurbaşkanımız sık sık Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerimizden asla taviz vermeyeceğimizi vurguluyor. Ordumuz, bölgede ve deniz hudutlarımızda dünya basınına genişçe yansıyan başta 'Mavi Vatan' olmak üzere bir dizi başarılı tatbikat icra etti. Kararlılığımız vurgulandı."
'DÜNYANIN DUYDUĞUNU KILIÇDAROĞLU DUYMAMIŞTIR'
AK Parti'li Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki güçlü duruşunun dost- hasım tüm taraflara belli edildiğini belirterek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Bu durumun Sayın Kılıçdaroğlu tarafından bilinmemesi siyaset hayatımız adına kaygı vericidir. Dünyanın duyduğunu Sayın Kılıçdaroğlu yine duymamıştır. Kılıçdaroğlu bilsin ya da bilmesin; hükümetimiz, Doğu Akdeniz'de gerek kendi ulusal hak ve menfaatlerimizi, gerekse KKTC’nin hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumaya devam edecek irade ve kararlılığa sahiptir; gerekli adımları atmayı sürdürecektir. Siyasi partilerin dış politika konusunda farklı yaklaşımları olabilir. Ama her türlü yaklaşımın doğru yoruma dayanması esastır. Ayrıca ülkemizin hak ve menfaatlerinden yana bir tutum sergilenmesi siyasi ve ahlaki bir gerekliliktir."

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