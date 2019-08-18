HABER

AK Parti'li Çelik: Hükümetimiz Doğu Akdeniz'de gerekli adımları atmayı sürdürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 14:07 | Son Güncelleme

   AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dünyanın duyduğunu Sayın Kılıçdaroğlu yine duymamıştır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dünyanın duyduğunu Sayın Kılıçdaroğlu yine duymamıştır. Kılıçdaroğlu bilsin ya da bilmesin; hükümetimiz, Doğu Akdeniz'de gerek kendi ulusal hak ve menfaatlerimizi, gerekse KKTC'nin hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumaya devam edecek irade ve kararlılığa sahiptir; gerekli adımları atmayı sürdürecektir" dedi.
AK Parti'li Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün partisince Nevşehir'de düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun toplantıda 'Doğu Akdeniz'de zengin petrol var, doğal gaz yatakları var. ABD, Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye' diyerek, en temel bilgilerden yoksun açıklama yaptığını belirtti. Vatandaşın, Kılıçdaroğlu'nun dış politikada benzer yanlışlarına daha önce de şahit olduğunu kaydeden Çelik, şunları kaydetti:
"Ancak bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez bir durumdur. Bir genel başkandan daha sorumlu açıklamalar beklemek tüm kamuoyunun hakkıdır. Türkiye, Nisan 2017'de Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisiyle Gaziantep Fırkateyni eşliğinde Doğu Akdeniz'de çalışmalar başlattı. Mayıs 2019'da Fatih, Haziran 2019'da Yavuz sondaj gemilerimizi Doğu Akdeniz'e göndererek hak ve menfaatlerimizin takipçisi olduk. Cumhurbaşkanımız sık sık Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerimizden asla taviz vermeyeceğimizi vurguluyor. Ordumuz, bölgede ve deniz hudutlarımızda dünya basınına genişçe yansıyan başta 'Mavi Vatan' olmak üzere bir dizi başarılı tatbikat icra etti. Kararlılığımız vurgulandı."
'DÜNYANIN DUYDUĞUNU KILIÇDAROĞLU DUYMAMIŞTIR'
AK Parti'li Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki güçlü duruşunun dost- hasım tüm taraflara belli edildiğini belirterek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Bu durumun Sayın Kılıçdaroğlu tarafından bilinmemesi siyaset hayatımız adına kaygı vericidir. Dünyanın duyduğunu Sayın Kılıçdaroğlu yine duymamıştır. Kılıçdaroğlu bilsin ya da bilmesin; hükümetimiz, Doğu Akdeniz'de gerek kendi ulusal hak ve menfaatlerimizi, gerekse KKTC’nin hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumaya devam edecek irade ve kararlılığa sahiptir; gerekli adımları atmayı sürdürecektir. Siyasi partilerin dış politika konusunda farklı yaklaşımları olabilir. Ama her türlü yaklaşımın doğru yoruma dayanması esastır. Ayrıca ülkemizin hak ve menfaatlerinden yana bir tutum sergilenmesi siyasi ve ahlaki bir gerekliliktir."

Haber: ANKARA/DHA

Bayramda doldu taştı! Akın ettilerBayramda doldu taştı! Akın ettiler
GMİS'ten Atalay'a destekGMİS'ten Atalay'a destek
Gazi olduğu günün 4'üncü yıl dönümünde düğününü yaptıGazi olduğu günün 4'üncü yıl dönümünde düğününü yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Milli futbolcumuz hastaneye kaldırıldı

Milli futbolcumuz hastaneye kaldırıldı

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YPG'li terörist, 'oyuncak ayı'lı bombayı orada patlatacakmış

Her şeyi itiraf etti! Hedefinde orası varmış

Antalya'da hastane önünde çatışma!

Hastane önünde çatışma! Çok sayıda polis sevk edildi

Son dakika: Milas'ta orman yangını! Giderek büyüyor

Milas'ta orman yangını! Giderek büyüyor

Hakkari'de İHA alarmı!

Asker alarma geçti! Ateş altına alındı

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Son dakika: Metina'ya hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.