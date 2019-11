AK Partili Çelik: Macron önce ülkesinin durumuyla yüzleşmeli

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'nin uluslararası hukuka tamamen uygun olan terörle mücadelesinden en çok rahatsız olanın Macron olması herkesin dikkatini çekiyor. Macron, sömürgeci çıkarlarını korumak için, hukuk dinlemeden Afrika'nın her yerine operasyon yapan ülkesinin durumuyla yüzleşmeli önce" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin, 'Türkiye hem Suriye'de oldubittiyle operasyon düzenleyip, hem de NATO müttefiklerinden dayanışma beklememeli' şeklindeki sözleri ile ilgili olarak Twitter'dan açıklamada bulundu.

Çelik, Macron'un Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör devletçikleri kurulmasını engelleyen operasyonlarından en çok rahatsız olan kişi olduğunu belirterek, "Terör örgütünün önde gelenlerini en çok misafir eden kişi de Macron. Türkiye'nin uluslararası hukuka tamamen uygun olan terörle mücadelesinden en çok rahatsız olanın Macron olması herkesin dikkatini çekiyor. Macron, sömürgeci çıkarlarını korumak için, hukuk dinlemeden Afrika'nın her yerine operasyon yapan ülkesinin durumuyla yüzleşmeli önce" dedi.

'TÜRKİYE'SİZ BİR NATO OLMAYACAĞI KONUSUNDA HERKES HEMFİKİR'

Çelik, Macron'un bir yandan 'NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti', diğer yandan ise, 'Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye NATO'dan yardım bekleyemez' dediğini kaydederek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şu cümleler yan yana geldiğinde konuşanın mantıklı sözler sarf ettiği söylenemez. Salt çıkarlarına göre konuşan birinin sözleri bunlar. Macron'un Suriye ile ilgili söylediklerinin tamamı, Fransa'nın Suriye’deki sömürgeci geçmişini parlak cümlelerle yaşatmak istemesinden ibaret. O nedenle işi teröre destek vermeye kadar götürebiliyor. Türkiye hakkında, 'Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye NATO'dan yardım bekleyemez' diyen Macron'a tam bu noktada söylenmesi gerekenler var. Fransa'nın NATO'ya katkısının ne olduğu hakkında çokça eleştiri var. Ama Türkiye'siz bir NATO olmayacağı konusunda herkes hemfikir."

'TÜRKİYE İÇİN HİÇBİR ŞEY İFADE ETMİYOR'

Fransa'nın müttefiklik ruhu yerine sömürgeci çıkarlarını korumaya odaklı şekilde bencilce hareket ettiğini ve bunun Avrupa'nın her yerinde konuşulduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin müttefiklik ruhuna uygun şekilde NATO için vazgeçilmez olduğu herkes tarafından bilinir. Macron gibiler 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' diyerek yine teröre karşı mücadelede sorumluluktan kaçmaya çalışıyor. Macron'un yaptıkları ise 'Avrupa'nın demokratik beynini komaya sokmak' amacına hizmet ediyor. Türkiye'nin terörle mücadelesini eleştirenler Türkiye için hiçbir şey ifade etmiyor. Terörle mücadelemizi eleştirenler, 'Avrupa'nın beyin ölümü gerçekleşsin' diye çalışanlardır. Onlara demokratik değerleri korumaları gerektiğini sürekli hatırlatacağız."

FOTOĞRAFLI