Ak Partili Çelik: Saldırılara rağmen birliğimizi nasıl koruduğumuzu gösterdik

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız tüm sıkıntılara, saldırılara rağmen birlik ve beraberliğimizi nasıl koruduğumuzu bir kere daha gösterdik. Zor zamanlarda nasıl kaynaştığımızı, millet olmanın, ruh köküne sahip olduğumuzu bir kere daha gösterdik" dedi.
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bayram namazını Sabancı Merkez Camisi'nde kıldı. Çelik'e, Ak Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni de eşlik etti. Namazın ardından camiden çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan Çelik, tüm Adanalıların bayramını kutladı. Çelik, "Hep beraber daha çok kaynaşacağız, daha çok bayramlaşacağız, daha çok kucaklaşacağız. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız tüm sıkıntılara, saldırılara rağmen birlik ve beraberliğimizi nasıl koruduğumuzu bir kere daha gösterdik. Zor zamanlarda nasıl kaynaştığımızı, millet olmanın ruh köküne sahip olduğumuzu bir kere daha gösterdik" dedi.
Bayram dolayısıyla trafiğin yoğun olduğunu ve çok sayıda kaza meydana geldiğini anımsatan Çelik, "Bize acı veren, üzüntü veren hadiseler oluyor. Trafik kurallarına uyma konusunda vatandaşlarımızın hassasiyetini rica ediyoruz. Bayram hiçbirimiz için acı getirmesin, üzüntü getirmesin, herkes sevdikleriyle güzel bir bayram geçirsin diyoruz" diye konuştu.
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