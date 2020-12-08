AK Partili Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı sözleriyle ilgili açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin değerlendirme yaptı. Turan, Kılıçdaroğlu’nun bütçe konuşmasında geleneğini bozmadığını ve ne kadar yalan, iftira varsa süreye sığdırmaya çalıştığını iddia ederek, "Cumhurbaşkanı avukatlarından danışmanlarına kadar ne kadar yalanlanan konu varsa tekrar gündeme getirdi. Ana muhalefet liderinden daha olgun bir duruş, daha usturuplu bir dil beklerdik. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu adeta neresini düzeltelim diyeceğimiz bir konuşma gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Turan, "Ayrıca dünkü görüşmelerde Sayın Kılıçdaroğlu hükümeti eleştirirken AK Partili arkadaşlarımızın 'öyleyse aday olun' demesine kürsü heyecanıyla bir an sanki adaymış gibi ifade etti. Ancak sonra ne olur ne olmaz diyerek toparlamaya çalıştı. Kılıçdaroğlu’nun şimdiye kadar aday olmaması aslında bundan sonra da nasıl bir siyaset izleyeceğinin göstergesi. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olamaz, bu kadar net. Kürsü heyecanıyla bir anlık ifadeydi o. Göreceksiniz ki bu sözleri revize edilecek. Bir defa Kılıçdaroğlu'nu kaset operasyonu ile genel başkan yapanların izni ve talimatı olmadan aday olacağını açıklaması beklenmez. 'Siyasi dostlarına' rağmen aday olamaz. Kılıçdaroğlu siyasette aday olmak, lider olmak için genel başkan olmuş biri değil. İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak Cumhurbaşkanlığına adayım" diye konuştu.