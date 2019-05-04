HABER

AK Parti'li Çelik: Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2019 21:38 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hakkari ve Azez'de terör örgütü saldırılarında şehit olan askerler için twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınlayarak, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" dedi.

AK Parti'li Çelik: Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hakkari ve Azez'de terör örgütü saldırılarında şehit olan askerler için twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınlayarak, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" dedi.
Çelik, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari’de ve Suriye’de alçak terör saldırıları sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimizin eşsiz fedakarlıkları bu ülkenin en büyük emanetidir. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" ifadelerine yer verdi.

FOTOĞRAFLI

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Bakan Soylu: “Teröristlerin varlığını ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz”Bakan Soylu: “Teröristlerin varlığını ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz”
Gazze'de, Anadolu Ajansı'nın ofisi de bulunan bina vurulduGazze'de, Anadolu Ajansı'nın ofisi de bulunan bina vuruldu

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim mesajları

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim mesajları

Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

AK Partili belediye başkanı istifa etti!

AK Partili belediye başkanı istifa etti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

O kürsüye çıkınca... Erdoğan oturumdan ayrıldı

O kürsüye çıkınca... Erdoğan oturumdan ayrıldı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Diğer Haberler
Devlet Bahçeli: Hıyanetin üstüne gidilmeli, hainlerin kökü kazınmalıdır

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hainlerin kökü kazınmalıdır

Ekrem İmamoğlu'ndan AK Parti'ye 'şaibe' yanıtı!

İmamoğlu'ndan AK Parti'ye 'şaibe' yanıtı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim mesajları

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim mesajları

Karamollaoğlu: Oylarımızı yüzde 100'ün üzerinde artırdık

Karamollaoğlu: Oylarımızı yüzde 100'ün üzerinde artırdık

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak, AK Parti'de kalarak mücadele mi edecek?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Basın özgürlüğü' açıklaması

Fahrettin Altun'dan 'Basın özgürlüğü' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.