AK Parti'li Çelik: Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hakkari ve Azez'de terör örgütü saldırılarında şehit olan askerler için twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınlayarak, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" dedi.

Çelik, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari’de ve Suriye’de alçak terör saldırıları sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimizin eşsiz fedakarlıkları bu ülkenin en büyük emanetidir. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" ifadelerine yer verdi.

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