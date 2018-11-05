AK Partili Çelik: Türkiye, Kurtuluş Savaşı ile kölelikten kurtuldu ama efendiliğe de geçemedi

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- AK Parti Balıkesir milletvekilleri ortak toplantı düzenleyerek, güncel gelişmeleri değerlendirdi. Milletvekilleri adına konuşan Adli Çelik, "Türkiye, Kurtuluş Savaşı ile kölelikten kurtuldu ama efendiliğe de geçemedi. Belli bir dereceye kadar bu yapının tesiri altında kaldı. İstediği bazı istekleri yürütemedi. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye tam bağımsızlığına kavuşmuştur" dedi.

AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Mustafa Cenbey, Belgin Uygur ve Mutlu Aydemir, Öğretmenevi'nde değerlendirme toplantısı düzenledi. Balıkesir'deki medya temsilcilerinin katıldığı toplantıda milletvekilleri adına konuşan Adil Çelik, toplantıdaki vekillerin Balıkesirli olduğunu söyledi. "Balıkesirli, Balıkesir'in evladı olan kişileriz" diyen Çelik, halkın kendilerine verdiği milletvekilli görevini en iyi şekilde yapmak istediklerini belirtti.

'TÜRKİYE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK'

Türkiye'nin 24 Haziran seçimlerinden sonra döviz ve faize yönelik, finansal saldırılarla kaşı karşıya kaldığını söyleyen Çelik, bu durumun hiçbir makul izahının olmadığını ifade etti. Bu durumun Türkiye ekonomisini zor duruma soktuğunu belirten Çelik, "Zaten döviz rakamları, faiz oranları bunun bir göstergesi. Hükümetimiz de bu konuda gerekli tedbirleri aldı. Dövizin ateşi belli bir noktaya kadar düştü. Düşüş trendinde. Tabii belli bir yerde kalacaktır, eski durumuna gelmesi mümkün gözükmüyor. Bununla birlikte faiz oranlarını da daha makul seviyelere inmesini beliyoruz. Bu faiz oranları ile esnafımızın çalışması, işini yürütmesi öyle kolay değil. Bu faiz oranlarının da inmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımız da faiz oranlarına ekstra hassasiyet gösteriyor. Faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle yatırımcının yatırım yapması zorlaşıyor, üretim ve istihdam zorlaşıyor. Türkiye'nin büyümesi önünde büyük bir engel. Ekonomik tedbirlerle birlikte faiz ve döviz sürecini atlatıp, Türkiye normalleştiği takdirde büyümeye devam edecek" diye konuştu.