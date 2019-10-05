AK Parti'li Çelik: Yeni bir 'İnsan Hakları Eylem Planı' hazırlanıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni bir 'İnsan Hakları Eylem Planı'nın hayata geçirilmesi için Adalet Bakanlığınca çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Buna çok önem veriyoruz. İktidarımız dönemine damgasını vuracak çok önemli iş olacak. Evrensel dünyaya karşı hangi standartla baktığımızı gösterecek" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleşen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ilk gününün ardından basın toplantısı düzenledi. Çelik, Parti Teşkilatı, Medya ve Tanıtım Başkanlığı ile Meclis çalışmaları ile ilgili grup başkanlığının sunumlarının yapıldığını ve Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanları tarafından da yine sunumların gerçekleştiğini söyledi.

Ömer Çelik, Meclis'te görüşmeleri devam eden, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinin kamp toplantısında da geniş kapsamlı ele alındığını belirterek, "Yargı reformunu geniş kapsamlı değerlendiriyoruz. Yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlayacak şekilde, yargısal kalitenin artırılmasına dönük gerçekleştirilecek tasarruflar, hakim ve savcılara coğrafi teminat getirilmesi, belli bir deneyimden sonra hakim ve savcı konumuna gelinmesi, ihtisaslaşma gibi birtakım tedbirler var. En önemlisi vatandaşımızın gündelik hayatına dokunan, devletten beklediği hizmeti, devletten vatandaşa bakan bir gözle değil, vatandaştan devlete bakan gözle değerlendirilecek olması. Bunların en önemlisi sadeleştirme düzenlemeleri. Vatandaşa en az zahmet verecek şekilde sadeleştirme. İdarenin iki unsuru arasında ihtilaf çıktığında vatandaşımız zarar görüyor" dedi.