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AK Parti'li Çelik'ten engelliler için "kaynaştırma" eğitimine destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2019 13:46 | Son Güncelleme

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Çelik: - "Dünyada da olumlu sonuçları olan söz konusu çalışmanın önemli bir gelişme olduğunu düşünüyor ve bu uygulamanın bir an önce hayata geçirilmesini arzuluyoruz"

TBMM (AA) - AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik, engelli bireylerin eğitiminde "kaynaştırma/bütünleştirme" sisteminin önemine dikkati çekerek, "Dünyada da olumlu sonuçları olan söz konusu çalışmanın önemli bir gelişme olduğunu düşünüyor ve bu uygulamanın bir an önce hayata geçirilmesini arzuluyoruz." dedi.

Çelik, bir grup komisyon üyesi ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü'nün, 1992 de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun kararı ile ilan edildiğini, bu şekilde toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını teşvik etmeyi ve durumlarına dair siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalığın artırılmasının amaçlandığını söyledi.

BM verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ini engelli bireylerin teşkil ettiğini belirten Çelik, Türkiye'de bu oranın yaklaşık yüzde 12,3 olduğunu bildirdi.

Çelik, engellilerin önemli bir kısmını da down sendromu, otizm spektrum bozukluğu, özgül öğrenme bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, serebral palsi ve zihinsel yetersizlikleri bulunan bireylerin oluşturduğunu kaydetti.

Kemal Çelik, komisyon çalışmalarında da bu gruptaki bireyler için erken, yoğun ve nitelikli eğitimin vazgeçilmez olduğunun pek çok kez vurgulandığını aktardı.

Komisyonun, bugüne kadar 8 ilde "yerinde inceleme çalışması" yaptığına değinen Çelik, elde edilen bulguları paylaşmak üzere ilgili bakanlara ve YÖK Başkanına ziyaretlerde bulunulduğunu bildirdi. Çelik, şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın öncelikli politikasının, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin olağan gelişim gösteren akranları ile birlikte aynı eğitim kurumlarında kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitime erişimlerinin sağlanması olduğunu biliyoruz. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sunulan eğitim hizmetlerinin niteliğinin geliştirilmesi ve alanda yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla 'kolaylaştırıcı kişinin' sınıf içinde yer almasına yönelik mevzuat çalışmasının Bakanlığımız tarafından başlatıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Dünyada da olumlu sonuçları olan söz konusu çalışmanın önemli bir gelişme olduğunu düşünüyor ve bu uygulamanın bir an önce hayata geçirilmesini arzuluyoruz.

Ayrıca Sağlık Bakanlığımız bünyesinde Özel Gereksinimli Bireylere Daire Başkanlığı kurulacağının açıklanmış olması da sevindirici bir gelişmedir."

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3 aralık dünya engelliler günü Down Sendromu Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu Başkan TBMM

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