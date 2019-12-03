AK Parti'li Çelik'ten engelliler için "kaynaştırma" eğitimine destek

TBMM (AA) - AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik, engelli bireylerin eğitiminde "kaynaştırma/bütünleştirme" sisteminin önemine dikkati çekerek, "Dünyada da olumlu sonuçları olan söz konusu çalışmanın önemli bir gelişme olduğunu düşünüyor ve bu uygulamanın bir an önce hayata geçirilmesini arzuluyoruz." dedi.

Çelik, bir grup komisyon üyesi ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü'nün, 1992 de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun kararı ile ilan edildiğini, bu şekilde toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını teşvik etmeyi ve durumlarına dair siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalığın artırılmasının amaçlandığını söyledi.

BM verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ini engelli bireylerin teşkil ettiğini belirten Çelik, Türkiye'de bu oranın yaklaşık yüzde 12,3 olduğunu bildirdi.

Çelik, engellilerin önemli bir kısmını da down sendromu, otizm spektrum bozukluğu, özgül öğrenme bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, serebral palsi ve zihinsel yetersizlikleri bulunan bireylerin oluşturduğunu kaydetti.