HABER

AK Parti'li Çelik'ten 'Erbil' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2019 17:51 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle "Bu uğurda lanetli saldırılara uğrayıp, şehadet mertebesine erenleri hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

AK Parti'li Çelik'ten 'Erbil' açıklaması

ANKARA, (DHA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle "Bu uğurda lanetli saldırılara uğrayıp, şehadet mertebesine erenleri hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin Başkonsolosluğun dışında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun, ailesinin ve milletimizin başı sağolsun. Dünyanın her yerinde milletimizin talimatlarını yerine getirmek için fedakârca çalışan görevlilerimiz var. Barış içinde bir dünya için ve ülkemizin insanlığa mesajını hayata geçirmek için fedakârca çalışıyorlar. Ülkemizin çıkarlarını korumak ve dünyaya mesajını hayata geçirmek için gayret ediyorlar. Bu uğurda lanetli saldırılara uğrayıp şehadet mertebesine erenleri hiçbir zaman unutmayacağız. Rahmet diliyoruz."

FOTOĞRAFLI

PARTNERKimse ne olduğunu tahmin edemiyor!Kimse ne olduğunu tahmin edemiyor!
Bakan Pekcan şehit esnafların yakınlarıyla buluştuBakan Pekcan şehit esnafların yakınlarıyla buluştu
AB Büyükelçisi Berger: Türkiye'nin yanındayızAB Büyükelçisi Berger: Türkiye'nin yanındayız

En Çok Okunan Haberler

Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü! Suç makinesi çıktı!

Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü! Suç makinesi çıktı!

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar!

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar!

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

Erbil'de silahlı saldırı

Erbil'de silahlı saldırı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Diğer Haberler
Meral Akşener'den 'Akdeniz' açıklaması: İktidarın arkasındayız

Meral Akşener'den 'Akdeniz' açıklaması: İktidarın arkasındayız

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

Son dakika! 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

11. Kalkınma Planı kabul edildi!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

Kılıçdaroğlu'ndan AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararına sert tepki

Kılıçdaroğlu'ndan AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararına sert tepki

Şentop: Parlamenter sistem, 15 Temmuz'da kapanmış bir meseledir

Şentop: Parlamenter sistem, 15 Temmuz'da kapanmış bir meseledir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.