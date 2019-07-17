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AK Parti'li Çelik'ten 'Erbil' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 18:30 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle "Bu uğurda lanetli saldırılara uğrayıp, şehadet mertebesine erenleri hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle "Bu uğurda lanetli saldırılara uğrayıp, şehadet mertebesine erenleri hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin Başkonsolosluğun dışında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun, ailesinin ve milletimizin başı sağolsun. Dünyanın her yerinde milletimizin talimatlarını yerine getirmek için fedakârca çalışan görevlilerimiz var. Barış içinde bir dünya için ve ülkemizin insanlığa mesajını hayata geçirmek için fedakârca çalışıyorlar. Ülkemizin çıkarlarını korumak ve dünyaya mesajını hayata geçirmek için gayret ediyorlar. Bu uğurda lanetli saldırılara uğrayıp şehadet mertebesine erenleri hiçbir zaman unutmayacağız. Rahmet diliyoruz."

Haber: ANKARA, (DHA)-

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