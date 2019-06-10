AK Parti'li Çelik'ten GKRY'ye tepki

ANKARA, (DHA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Kıbrıs Türklerinin haklarını gasbetmesine müsaade etmeyeceğiz. GKRY, böyle eylemlere girişirse gereken cevapla karşı karşıya kalacaktır" dedi.

AK Parti'li Çelik, GKRY'nin Fatih sondaj gemisi personeli ve Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi ile iş birliği yapan şirketlerin yetkililerinin de aralarında bulunduğu 25 kişi için uluslararası tutuklama emri çıkardığı haberleri üzerine Twitter'dan açıklama yaptı. Çelik, GKRY'nin provokasyondan uzak durması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"GKRY'nin Fatih sondaj gemimizin çalışanları ve TPAO ile iş birliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkardığı yolundaki haberler açık provokasyondur. GKRY'nin Kıbrıs Türklerinin haklarını gasbetmesine müsaade etmeyeceğiz. GKRY, böyle eylemlere girişirse gereken cevapla karşı karşıya kalacaktır. Çıkan haberler umarız doğru değildir. Aksi takdirde, GKRY gereken cevabı kendisi davet etmiş olacaktır. Kıbrıs Türklerinin yok sayılması ya da haklarının gasp edilmeye çalışılması beyhude bir siyasettir. GKRY, bu hayali siyasetten vazgeçip, gerçeklerin dünyasına dönmelidir."

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