HABER

AK Parti'li Çelik'ten GKRY'ye tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2019 17:33 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Kıbrıs Türklerinin haklarını gasbetmesine müsaade etmeyeceğiz.

AK Parti'li Çelik'ten GKRY'ye tepki

ANKARA, (DHA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Kıbrıs Türklerinin haklarını gasbetmesine müsaade etmeyeceğiz. GKRY, böyle eylemlere girişirse gereken cevapla karşı karşıya kalacaktır" dedi.
AK Parti'li Çelik, GKRY'nin Fatih sondaj gemisi personeli ve Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi ile iş birliği yapan şirketlerin yetkililerinin de aralarında bulunduğu 25 kişi için uluslararası tutuklama emri çıkardığı haberleri üzerine Twitter'dan açıklama yaptı. Çelik, GKRY'nin provokasyondan uzak durması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"GKRY'nin Fatih sondaj gemimizin çalışanları ve TPAO ile iş birliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkardığı yolundaki haberler açık provokasyondur. GKRY'nin Kıbrıs Türklerinin haklarını gasbetmesine müsaade etmeyeceğiz. GKRY, böyle eylemlere girişirse gereken cevapla karşı karşıya kalacaktır. Çıkan haberler umarız doğru değildir. Aksi takdirde, GKRY gereken cevabı kendisi davet etmiş olacaktır. Kıbrıs Türklerinin yok sayılması ya da haklarının gasp edilmeye çalışılması beyhude bir siyasettir. GKRY, bu hayali siyasetten vazgeçip, gerçeklerin dünyasına dönmelidir."

FOTOĞRAFLI

PARTNERAmine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...Amine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Türkiye'nin S-400 tavrı netSavunma Sanayii Başkanı Demir: Türkiye'nin S-400 tavrı net
CHP'li Öztrak: Su akarken kovayı doldurmadılarCHP'li Öztrak: Su akarken kovayı doldurmadılar

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Diğer Haberler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İzlanda tepkisi!

Devlet Bahçeli'den İzlanda tepkisi!

Bergama Belediye Başkanı'ndan tartışmalara yol açan kararla ilgili açıklama

Bergama'da tartışmalara yol açan kararla ilgili açıklama

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ve Seyit Torun ifadeye çağrılacak

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrılacak

Fatih Erbakan'dan muhalefete tepki: Millet bıkmıştır

Erbakan'dan muhalefete tepki: Millet bıkmıştır

İzlanda'da yaşananlara Türkiye'den peş peşe sert tepki!

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.