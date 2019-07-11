AK Partili Çelik’ten Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e FETÖ çağrısı

Arda ERDOĞAN- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye’de darbe girişiminde bulunmuş ve Yunanistan’a kaçmış FETÖ üyesi asker üniforması giymiş teröristlerin, Türkiye’ye iadesi konusunda Sayın Miçotakis’in daha çok gayret göstereceği şeklinde bir beklentimiz olduğunu vurgulamak isterim. Türkiye’de insanlarımızı katleden, ülkemizi işgal etmeye çalışan darbecilerin Yunanistan’a sığınması konusunda önceki hükümetin yaptığı hatalardan vazgeçmesi yönündeki beklentimizi buradan ifade etmek isterim” dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bugünkü toplantıyla birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün AK Partili milletvekilleriyle görüştüğünü belirten Çelik, “Milletvekillerimizin soruları, analizleri, geçmiş ve önümüzdeki dönemle ilgili görüşleri genel merkezimiz tarafından kaydedildi. Belli konular, ilgili birimlere aktarılıyor” dedi.

‘HAKLILIĞIMIZ BİR KERE DAHA ORTAYA ÇIKIYOR’

Çelik, Türkiye'nin çevresindeki coğrafyada terörün son derece karmaşık bir boyuta sahip olduğunu belirterek, "Maalesef çeşitli devletlerin, terör örgütlerine destek verdikleri görülüyor. Terörün devletler arası rekabette bir enstrüman olarak kullanılması şeklindeki kötü alışkanlık devam ediyor. Bu kötü alışkanlık, dünyanın başına Afganistan gibi bir sorunu çıkarmasına rağmen bundan ders almadan, Afganistan’da kullanılan ve tamamen demokratik ülkelerin ve sivillerin aleyhine olan yöntemler, Suriye ve Irak’ta da kullanılıyor. Ülkemize karşı terör enstrümanının hukuk devletimizi, demokrasimizi zayıflatmak için bir saldırı unsuru olarak kullanıldığını görüyoruz. Her bir olaydan sonra terörle mücadele konusundaki kararlılığımız daha da teyit ediliyor. Çünkü haklılığımız bir kere daha ortaya çıkıyor” diye konuştu.

‘ONURLU BİR DİRENİŞ ORTAYA KONULDU’

Çelik, Fethullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin 3'üncü yılında gerçekleşecek törenler ile ilgili şunları söyledi:

"Ülkemize kast eden ülkemize karşı işgal girişiminde bulunan asker üniforması giymiş teröristlerden müteşekkil FETÖ, o gün ülkemizin meşru Cumhurbaşkanını, Başbakanını öldürmek için; Cumhurbaşkanlığı’nı bombaladı. Meclis’i ortadan kaldırmak için bir girişimde bulundu. Buna karşı milletimiz topyekûn direnerek, demokrasinin milli kimliğimizin nasıl parçası olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Cumhurbaşkanımız, saat 13.00’te Millet Camii'ndeki hatime katılacaklar. 14.00’te TBMM’deki özel oturuma katılacak, 16.00’da Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının açılış töreni vardır. O gece şehit verdiğimiz polis kardeşlerimizi, gazilerimizi tekrar anacağız ve bu bina açılmış olacak. Akşam saat 20.00’de Atatürk Havalimanı’nda anma programı gerçekleşecek"

‘TÜRKİYE ÇABASINI SÜRDÜRÜYOR’

Terörle mücadeleye değinen Çelik, Hakurk Vadisi’nin temizlenmesi için operasyon düzenlendiğini ifade ederek, “Bu harekata katılan bütün güvenlik güçlerimize buradan bir kere daha selamlarımızı gönderiyoruz. Allah onları muvaffak etsin dileklerimizi kendilerine iletiyoruz. Yakın zamanda çeşitli konuşmalar oluyor, Bazen Irak’tan eleştiren seslen geliyor ama geçen gün de gördüğünüz gibi; Irak’tan Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, İstihbarat Başkanı gelerek karşılıklı olarak görüşlerimizin aktarılacağı bir toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanımız da bu heyeti kabul etti. Kandil, Mahmur ve Sincar’daki terör varlığının sonlandırılması için Irak makamlarıyla görüşülerek, Türkiye bu çabasını sürdürüyor." dedi.

‘BİZİ EN ÇOK ŞAŞIRTAN CHP SÖZCÜLERİNİN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR’

Doğu Akdeniz’de birçok yabancı ülkenin faaliyet gösterdiğini kaydeden Çelik, şöyle konuştu: "Bütün bunlar söz konusu edildiğinde, Türkiye’nin hava savunma sistemi ihtiyacının, ne kadar acil olduğu görülüyor. Bizi en çok şaşırtan CHP sözcülerinin yaptığı açıklamalar. S-400 gibi hassas bir konuda, maalesef bu milli duruşu bu partiden göremiyoruz. Türkiye’nin milli muhalefet konusunda çok ciddi cari açığı vardır. Maalesef bu konudaki açık kapanmamaktadır."

YUNANİSTAN’A FETÖ ÇAĞRISI

Yunanistan’da seçimlerin ardından göreve gelen Kiryakos Miçotakis’e seslenen AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye’de darbe girişiminde bulunmuş ve Yunanistan’a kaçmış FETÖ üyesi asker üniforması giymiş teröristlerin, Türkiye’ye iadesi konusunda Sayın Miçotakis’in daha çok gayret göstereceği şeklinde bir beklentimiz olduğunu vurgulamak isterim. Türkiye’de insanlarımızı katleden, ülkemizi işgal etmeye çalışan darbecilerin Yunanistan’a sığınması konusunda önceki hükümetin yaptığı hatalardan vazgeçmesi yönündeki beklentimizi buradan ifade etmek isterim” diye konuştu.

‘UYGUN MEKANİZMA SUNAMIYORLAR’

Avrupa Birliği’nin (AB) Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulayacağı yönündeki iddiaları ele alan Çelik, şunları söyledi:

"Bunun AB açısından büyük bir vizyonsuzluk, tarihi bir hata olacağını ifade etmek isterim. AB’nin herhangi bir sözüne güvenemeyeceğimizi de en son mülteci anlaşmasında verdikleri sözlerin yerine gelmemesiyle bir kere daha görmüş olduk. KKTC’nin hakkı olan bir hususta, tek taraflı eyleme karşı, Türkiye’nin haklarını korumak bakımından, KKTC’nin arama izni verdiği sahalardaki haklarını korumak bakımından bir faaliyet yürütüyoruz. Esasında yaptığımız şey; sadece hakkın, hukukun takip edilmesi şeklide bir yaklaşımdır. Rum tarafı Kıbrıslı Türklerle onların hakkı olanı paylaşmayı reddettiği müddetçe, hakkını vermemek için dolaylı yollara saptığı müddetçe bu faaliyetler devam edecektir."

‘MİLLİ İRADE TECELLİ ETMİŞTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir araya gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya cevap veren AK Parti Sözcüsü Çelik, Erdoğan ile Bahçeli’nin her zaman görüşme gerçekleştirebileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili aksaklıkların giderilmesi konusunda çalışma yürütüldüğüne dikkat çeken Çelik, "Bazı yerleri güçlendirmemiz gerekebilir. Fakat bu sistemin kendisiyle ilgili değil. Sistem referandumdan geçmiştir ve yürürlüğe girmiştir. Artık bu sistemden geri dönüşle ilgili bir tartışma değil bu tartışma. Milli irade tecelli etmiştir ve sistem yürürlüğe girmiştir. 1 yıl içindeyse uygulamalarda güçlendirilmesi gereken yerler ortaya çıkabilir. Milletvekillerimizin de gündeme getirdiği, vatandaşlarımızın da şikayet ettiği tıkanmalar söz konusu olabilir. Bazı yerlerde, bürokratik vesayetin yeni sistem gereklerinin dışında bir takım eski alışkanlıkları sürdürüldüğü şeklinde şikayetler var, bazı yerlerde yeterince verim alınamadığı şeklinde şikayetler var. Bunlar kapsamlı bir şekilde masaya yatırılıyor. Burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Bey çalışmalar yapıyor. Bunlar değerlendirilecek, analiz edilecek ve bunun sonunda bir çıktı meydana gelecek. Bu çıktılarda ‘Sistemin şu uygulamalarını güçlendirmemiz lazım’ gibi sonuçlar olacaktır. Çıktılar elde edildikten sonra Cumhurbaşkanımız bunu Bahçeli ile paylaşacağını ifade etmiştir” diye konuştu.

