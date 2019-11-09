AK Parti'li Cevdet Yılmaz: "Türkiye insani hedeflere yöneliyor"

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'de başkalarının petrol bölgelerine, Türkiye'nin ise insani hedeflere yöneldiğini bildirdi.

Yılmaz, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yurt dışında yaklaşık 7 milyona yakın vatandaşının bulunduğunu belirterek, çoğunluğun Avrupa'da yoğunlaştığını, Türk lobisi için vatandaşların ekonomiden spora, siyasetten sanata daha aktif bir çalışma içerisine girmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin 2013'den bu yana DEAŞ, PKK, FETÖ gibi terör unsurlarıyla eş zamanlı girdiği mücadelede başarılı olduğuna işaret eden Yılmaz, bunun en güzel göstergelerinden birinin turizm rakamları olduğunu bildirdi.

Bu sene Türkiye'de 50 milyonu aşan bir turist sayısı olacağını vurgulayan Yılmaz, bu rakamın 2023 hedefi olduğunu, yıl sonunda hedefin geçileceğini kaydetti.

Yılmaz, Türkiye'nin dünyanın en güvenli ülkelerinden olduğunu, son yıllarda aldığı kritik kararlarla terör unsurlarının saldırısını beklemeden sorunları kaynağında çözme noktasında önemli adımlar attığını belirterek, şöyle konuştu: