AK Parti'li Cevdet Yılmaz'dan AB ile ilişkilerde olgular üzerinden gidilmesi vurgusu:

BRÜKSEL (AA) - AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği (AB)-Türkiye ilişkilerine dair, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi, yeni fasıl açılması, enerji ve güvenlik gibi konularda algıları bir tarafa bırakıp olgular üzerinden gidilmesi gerektiğini bildirdi.

Brüksel temaslarını AA'ya değerlendiren Yılmaz, son yıllarda AB'de Türkiye’nin arzu etmediği bir hava oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, Avrupa Parlamentosunun (AP) bundan etkilenen kurumlardan bir tanesi olduğunu ifade etti.

Yılmaz, "Biz de yeni seçilmiş AP üyeleriyle görüşmelerimizi yapıyoruz. Başta AP'nin yeni Türkiye Raportörü Amor Sanchez olmak üzere çeşitli ülke ve partilerden milletvekilleri ile görüşmeler yapıyoruz." diye konuştu.

Muhataplarıyla çeşitli konularda Türkiye’nin yaklaşımlarını paylaştığını belirten Yılmaz, son yıllarda Türkiye’ye ilişkin medyada son derece haksız bir algı oluşturma çabası olduğunu kaydederek, "Biz algıları değil gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Görüştüklerimizi Türkiye’ye de davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.