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AK Parti'li Çiftçioğlu, CHP'li Tugay'ın 100 gününü değerlendirdi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 13:56 | Son Güncelleme

KENT A.Ş., DANIŞMANLARIN EĞİTİMİNİ AÇIKLADI AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu'nun basın toplantısında dile getirdikleri üzerine Kent A.Ş.

KENT A.Ş., DANIŞMANLARIN EĞİTİMİNİ AÇIKLADI
AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu'nun basın toplantısında dile getirdikleri üzerine Kent A.Ş. yönetimince yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada; 11 Nisan'da şirket yönetim kurulunun 7 kişiden 5 kişiye düşürüldüğü, genel müdürlük ve genel müdür yardımcılığı makamlarının kaldırıldığı, Kent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın huzur hakkı almadığı belirtildi.
Kent A.Ş.'nin vizyonunun geliştirilmesi, kar edecek yeni yatırımlar yapılması, mevcut işletmelerin yenilenerek, yeni projelerle güçlendirilmesi amacıyla danışman olarak alınan Hakan Memiş'in inşaat yüksek mühendisi, Hakan Barçın'ın ise Hacettepe Üniversitesi mezunu olduğu özellikle gastronomi alanında ciddi tecrübelerinin bulunduğu, Celal Bayar Üniversitesi Maliye Bölümü'nü bitirdiği belirtildi. Okan Üniversitesi Muhasebe Denetim Bölümü yüksek lisans mezunu olan Cenk Erdöl'ün ise şirkette mali işler yönetici yardımcısı olarak çalıştığı açıklandı.

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