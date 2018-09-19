AK Partili Cora: İmar barışı, imar talanı olarak değerlendirilmemeli

İnan KALYONCU/TONYA, (Trabzon), (DHA) - AK PARTİ Trabzon Milletvekili Salih Cora, Doğu Karadeniz'de, 'İmar Barışı' kapsamı dışında kalan 31 Aralık 2017'den sonra inşa edilen kaçak yapılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İmar Barışı Yasası ile devlet ve millet arasındaki kavgayı sona erdirmeyi amaçladıklarını ifade eden Cora, "Bu yasanın birileri tarafından imar talanı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor" dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, İmar Barışı uygulamasının önemli bir yasa olduğunu ve TBMM'de alınan kararla hayata geçirildiğini söyledi. İmar Barışı Yasası ile devlet ve millet arasındaki kavgayı sona erdirmeyi amaçladıklarını ifade eden Cora, "Ama bu yasanın birileri tarafından imar barışı değil, imar talanı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Her ne olursa olsun yaylalarımızı bir taraftan turizme açarken, turizm potansiyelinden değerlendirirken, yörenin ekonomik değerlerine katma değer sağlarken, yaylalarımızı başkalarına, yabancılara ve yaylayı amacı dışında kullananlara rant amaçlı olarak teslim edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi